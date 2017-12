Votação final de reforma tributária é adiada

00:00 · 20.12.2017

Washington. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América deverá votar novamente hoje para que a reforma tributária do presidente Donald Trump seja adotada definitivamente, após um problema de procedimento levantado de última hora pela minoria democrata do Senado. Três artigos do texto final não cumprem os critérios orçamentários para serem aprovados por maioria simples no Senado, em vez de uma maioria qualificada.

Os democratas, liderados pelos senadores Bernie Sanders e Ron Wyden, anunciaram que apresentariam uma objeção e que o texto seria emendado durante sua passagem pelo Senado ontem à noite, quando o Senado deveria inicialmente ser a última etapa no Congresso.

A Câmara de Representantes, que adotou o texto final nas primeiras horas da tarde de ontem, terá que voltar a votar hoje sobre o texto emendado, disse o líder da maioria republicana Kevin McCarthy. Os artigos em questão se referem a contas de poupança para educação e universidades privadas. Esta mudança não deveria colocar em dúvida o apoio da maioria republicana, mas atrasará este primeiro êxito do mandato de Trump.