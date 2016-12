Vladimir Putin decide não retaliar EUA

00:00 · 31.12.2016

Chamando a ação de "diplomacia irresponsável", o presidente da Rússia ressaltou em comunicado que a expulsão dos diplomatas foram "provocações" ( Foto: AFP )

Moscou/Washington. O presidente russo Vladimir Putin surpreendeu na sexta-feira (30) ao decidir "não expulsar ninguém" em resposta à expulsão decidida pelo presidente americano, Barack Obama, de 35 "agentes russos" nos Estados Unidos, acusados por Washington de ingerência em suas eleições presidenciais.

Pouco depois de o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, propor ao presidente "declarar persona non grata 31 diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Moscou e quatro diplomatas do consulado geral americano em São Petersburgo" (noroeste), Putin preferiu acalmar os ânimos garantindo que a Rússia "não criará problemas aos diplomatas americanos".

"Não vamos expulsar ninguém. Não vamos cair em uma diplomacia irresponsável", ressaltou Putin em um comunicado, no qual, ao mesmo tempo, classificou as novas sanções de Washington de "provocadoras" e dirigidas a "minar ainda mais as relações russo-americanas".

Além disso, o presidente rejeitou a proposta de Lavrov, que defendia a aplicação do princípio de "reciprocidade" e proibia que os diplomatas americanos utilizassem uma casa perto de Moscou e um edifício utilizado como depósito na capital.

À espera de Trump

De qualquer forma, a Rússia se reserva "o direito de tomar medidas de represália" e "restaurará as relações russo-americanas em função da política do presidente eleito Donald Trump", disse Putin.

Obama anunciou na quinta-feira (29) sanções contra duas agências de inteligência russas e a expulsão de 35 agentes, em uma grande reprimenda contra Moscou, acusado de interferir nas últimas eleições a favor do vencedor Donald Trump.

Concretamente, a administração americana acusa a Rússia de hackear e divulgar e-mails do Partido Democrata e da equipe de sua candidata presidencial, Hillary Clinton.

As medidas em resposta a estes supostos ciberataques, batizados de "Grizzly Steppe" por funcionários americanos, se dirigem contra o Departamento Central de Inteligência (GRU), serviço secreto militar, e o Serviço Federal de Segurança (FSB), a ex-KGB soviética.

O Kremlin nega categoricamente estas "acusações infundadas" e acusa Washington de querer "destruir definitivamente" suas relações com Moscou.

Trump, que não parou de repetir que não acredita nas acusações de ingerência russa, se absteve de criticar as sanções anunciadas por Obama. No entanto, sua assessora Kellyanne Conway criticou as sanções, dizendo que o objetivo de Obama é "encurralar" seu sucessor na Casa Branca.

Segundo Conway, muitos acreditam que estas sanções estão destinadas a colocar obstáculos à gestão de Donald Trump e reduzir sua margem de manobra ante a Rússia quando assumir o cargo.

Mas as sanções não se deterão nas expulsões, disse Obama, advertindo que a resposta americana também chegará na forma de operações secretas que não serão informadas publicamente.

As sanções decididas por Obama menos de um mês antes de abandonar a Casa Branca são uma pedra no sapato de Trump, que não acredita na ingerência de Moscou e quer melhorar as relações russo-americanas.

Mas muitas autoridades republicanas não compartilham esta visão e são favoráveis às sanções contra Moscou. Paul Ryan, republicano presidente da Câmara de Representantes, celebrou as medidas anunciadas. John McCain e Lindsey Graham, prometeram "sanções mais duras".

Barack Obama ordenou, enquanto isso, um relatório completo sobre os supostos ciberataques. Um relatório da CIA vazado à imprensa afirma que Moscou realizou operações com o objetivo de que Trump, admirador das qualidades como líder do presidente Vladimir Putin, saísse vitorioso da disputa.

Os ciberataques também preocupam a Europa, onde tanto a França quanto a Alemanha realizarão eleições em 2017.

Elogio

Donald Trump elogiou na sexta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, por não reagir imediatamente às sanções de Washington. "Grande jogada no adiamento (por V. Putin) - Sempre soube que ele era muito inteligente", escreveu Trump no Twitter.