Vinte resgatados vivos em Mianmar

00:00 · 08.06.2017 / atualizado às 00:39

Dawei/Yangon. Autoridades afirmaram que resgataram 20 passageiros com vida no acidente de avião em Mianmar, diz mídia chinesa. Os destroços do avião militar desaparecido foram encontrados no mar de Andamão, no Sul do país, segundo fontes locais.

A aeronave de transporte de fabricação chinesa Y-8-200F partiu da cidade litorânea de Myeik às 13h06 (horário local) e rumou para a maior cidade de Mianmar em um voo semanal de praxe para várias cidades costeiras, segundo as autoridades.

O avião perdeu contato 29 minutos depois de decolar e 18 mil pés acima do mar de Andaman, cerca de 70 quilômetros a oeste da cidade de Dawei, informaram os militares. "Não sabemos exatamente o que aconteceu com este avião após a perda de contato", disse Kyaw Kyaw Htey, autoridade da aviação civil no aeroporto de Myeik.

Inicialmente, as autoridade da aviação civil disseram haver 105 pessoas a bordo. Mais tarde os militares disseram que havia 106 soldados e familiares e 14 tripulantes. A capacidade máxima da aeronave é de 200 pessoas, de acordo com um militar.

Esforços de buscas e salvamentos estão em andamento. Um funcionário da aeronáutica confirmou que foram encontradas peças da aeronave. "Nós acreditamos que foi uma falha técnica. O tempo estava bom lá", disse uma fonte do aeroporto, que pediu para não ser identificada. Ainda segundo a fonte, até o momento, não há qualquer informação sobre a localização do avião até agora. "A comunicação foi perdida de repente às 13h35 (horário local) quando a aeronave atingiu cerca de 20 milhas a oeste da cidade de Dawei", disse o Exército em um comunicado.

Histórico de isolamento

O Mianmar (antiga Birmânia) fica no Sudeste da Ásia e faz fronteira com a China, Lao, Índia, Tailândia e Bangladesh.

O país teve sua independência dos britânicos em 1948 e passou décadas conturbadas, com alternância de regimes totalitários que fizeram de Mianmar, uma das nações mais isoladas do mundo. Em 2011, foi dissolvido o governo militar adotou uma gradual abertura política.