Venezuelanos vão para São Paulo e Amazonas

00:00 · 22.02.2018 / atualizado às 01:00

Brasília/Caracas. O Brasil vai redistribuir 530 migrantes venezuelanos em São Paulo e no Amazonas para desafogar o estado de Roraima, que atualmente entrou em colapso pela chegada de milhares de cidadãos que fogem da crise no país vizinho, informou, ontem, o governo.

Seguindo critérios de qualificação profissional e interesse de trabalho, 350 migrantes foram selecionados para ir a São Paulo e outros 180 para o Amazonas, explicou a porta-voz da Casa Civil, Natália de Souza1.

O processo de redistribuição começará dentro de duas semanas, anunciou o ministro-chefe do gabinete, Eliseu Padilha, na saída da primeira reunião do comitê especial formado há 10 dias para atender a situação. "Eles (os venezuelanos) sofrem de fome. No ano passado, a população venezuelana emagreceu uma média de oito, nove quilos. É uma situação séria, uma crise humanitária que não podemos dar as costas", disse Padilha.

Cerca de 40 mil venezuelanos se estabeleceram em Roraima, que faz fronteira terrestre com a Venezuela, segundo cifras oficiais. O fluxo migratório, que aumentou progressivamente desde 2015, atingiu a estrutura deste estado de 330 mil habitantes, denunciam as autoridades regionais, que exigem ao governo federal recursos e medidas urgentes para paliar a crise.

Ontem, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Colômbia discutiram, em Brasília, as estratégias de cooperação para enfrentar a chegada maciça em suas fronteiras de venezuelanos que fogem da crise.