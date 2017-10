Venezuela terá eleições regionais

00:00 · 14.10.2017

Caracas/Washington. O governo e a oposição da Venezuela voltarão a medir forças neste domingo (15), na eleição de governadores, em um país atingido por 4 meses de violentas manifestações e afundado em uma severa crise econômica e política, sem perspectiva de solução.

Cerca de 18 milhões de venezuelanos estão convocados a escolher, para um período de quatro anos, as autoridades máximas dos 23 estados do país, entre denúncias de irregularidades e a frustração de muitos que exigiram nas ruas eleições gerais para retirar o presidente Nicolás Maduro do poder.

Mas o governo não saiu ileso dos protestos e da questionada eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte que aumentou o seu poder, assinalaram os diretores do Datanálisis e Delphos, Luis Vicente León e Félix Seijas. Mais isolado internacionalmente, inclusive com sanções dos Estados Unidos, e acusado de antidemocrático, o governo se viu pressionado a - finalmente - convocar estas eleições regionais que deveriam ter ocorrido em 2016.

Buscando legitimidade na Venezuela e no exterior, Maduro apresenta esta eleição como a validação de sua Constituinte, desconhecida tanto pela opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) como por diversos países da América e Europa.

"Todos os que saírem para votar estarão apoiando a Constituinte", assegurou. Mais ainda, advertiu que os governadores eleitos devem se subordinar a esse órgão sob pena de serem destituídos: "é um requisito 'sine qua non', ineludível, para que assumam seus cargos".

Embora a oposição tenha tido um bom resultado nas parlamentares de 2015, o seu poder foi anulado pela Justiça, acusada de ser governista, e algo similar poderia acontecer desta vez com os governadores ante a Constituinte. Os opositores, muito incomodados com os dirigentes da MUD por participarem das eleições após os protestos, debatem entre votar para não deixar o caminho livre para o governo ou se abster para não legitimá-lo.

Já o governo dos Estados Unidos alertou sobre o risco de parcialidade nas eleições de governadores no próximo domingo en Venezuela, ao apontar ações da autoridade eleitoral do país que "questionam" a legitimidade da votação.