União Europeia relembra 25 anos de tratado histórico

Há um quarto de século, a pequena cidade holandesa de Maastricht entrava para a história europeia e mundial com a assinatura de um tratado que, na prática, dava vida ao maior bloco de cooperação econômica, política, cultural e social em um continente.

O Tratado de Maastricht, também conhecido como tratado da União Europeia (UE), assinado por 12 países, em sua imensa maioria da parte ocidental do continente, no dia 7 de fevereiro de 1992, e que entrou em vigor no dia 1º de novembro de 1993, serviu de base para que surgisse uma verdadeira potência econômica mundial, que em determinados momentos buscou rivalizar com os Estados Unidos.

Hoje, nada menos que 28 países integram o bloco (ver mapa ao lado), embora uma das primeiras nações a assinar o acordo, tenha votado no ano passado por sua saída, o Reino Unido, no que ficou conhecido como "Brexit". Apesar de grandes êxitos obtidos pelo bloco, a unidade europeia tem sofrido com as sucessivas crises políticas, econômicas iniciadas, a partir de 2008, e com a crise migratória, que foi intensificada com a guerra civil síria, iniciada em 2011.

Segundo o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC (antigo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), José Luiz Niemeyer, a despeito dos obstáculos, "em termos de aprofundamento o bloco é um sucesso, exceto no que diz respeito há adoção de uma política externa de segurança comum, pois a Otan e os EUA são obstáculos para que isso aconteça, inclusive porque alguns países da União Europeia também integram a Otan". Ele pondera, contudo, que a expansão do bloco para o leste pode explicar parte das dificuldades que a UE enfrenta hoje. "Do ponto de vista do alargamento eu vejo problemas. Eles começaram a mexer com países que faziam parte da zona de influência russa, integrando a Polônia, por exemplo, e tentando integrar a Ucrânia".

O historiador e filósofo Estevão de Rezende Martins, da Universidade do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (Irel-UNB), acredita que a aposta de expansão do bloco para a antiga zona de influência soviética "foi bem sucedida, ao preço de tornar a UE pesada. Os processos decisórios se complicaram, em particular depois da adesão 'em massa' de 2004. Foi preciso realizar uma revisão de grande alcance (mesmo se ainda basta incompleta) dos processos europeus, com os Tratados de Amsterdam, Nice e Lisboa. No conjunto, continua havendo muito mais a comemorar do que a lamentar".