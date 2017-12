União Europeia pode sancionar Polônia com rigor

00:00 · 21.12.2017

Bruxelas/Varsóvia. Após meses de advertências, a Comissão Europeia ativou, ontem, um procedimento inédito de sanções contra a Polônia, que, em última instância, pode resultar na suspensão do direito a voto da Polônia no âmbito da UE, caso o país não abandone sua polêmica reforma judicial.

O executivo europeu anunciou, ao final de sua reunião semanal, realizada em Bruxelas, que ativaria o artigo 7 do Tratado da UE, apelidado de "arma nuclear" entre as possíveis sanções dentro do bloco.

"É com coração pesado que ativamos este artigo", declarou à imprensa o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans.

"Mas os fatos não nos dão escolha, não temos outra opção", acrescentou Timmermans.

"A Polônia recebeu com pesar a decisão política e não jurídica da Comissão Europeia", segundo um comunicado oficial do governo. Esta decisão "afeta inutilmente nossas relações, o que pode tornar difícil a construção da compreensão e da confiança mútua entre Varsóvia e Bruxelas", aponta o comunicado do ministério das Relações Exteriores.

Este procedimento, sem precedentes, pode resultar, ao final de um processo complexo, na suspensão do direito de voto do país no Conselho da União, o órgão que compreende os 28 Estados, no caso de uma "violação grave" do Estado de direito em um país europeu.

Em sua primeira fase, lançada ontem, o artigo 7 permite "verificar a existência de um risco claro de violação grave" do Estado de direito em um país membro, com o aval necessário de uma maioria qualificada de 22 países da UE. Mas eventuais sanções, como a retirada do direito de voto, só podem ser decididas em uma segunda fase, que para ser iniciada precisa ser votada de forma unânime pelos países europeus (sem o alvo).