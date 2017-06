UE pressiona por celeridade no 'Brexit'

00:00 · 10.06.2017

Londres. O inesperado resultado das eleições britânicos, com a perda da maioria absoluta da primeira-ministra Theresa May, levou incerteza a uma União Europeia que pediu, na sexta-feira (9), a Londres que não perca tempo na negociação do Brexit.

Leia mais:

.May começa a formar governo, apesar de revés

"Nossa responsabilidade agora é garantir o Brexit menos perturbador. Não há tempo que perder", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em um tuíte com a carta de felicitação enviada a May que anunciou a formação de um novo governo.

A primeira-ministra convocou eleições antecipadas em abril com o objetivo de se fortalecer diante das negociações do Brexit, apoiada na ampla vantagem mostrada nas pesquisas.

Os europeus participaram desta convocação antecipada já que, em seu julgamento, uma líder com um forte apoio eleitoral em Londres estaria em condição de fazer concessões a seus sócios durante as complexas negociações do Brexit.

Entretanto, depois que May não alcançou o seu objetivo, ficando com oito cadeiras a menos do que a maioria absoluta, os europeus mostraram a sua preocupação com o impacto deste resultado nas negociações, que começam em 19 de junho.

O tema financeiro aparece como um dos mais complexos no processo de divórcio, principalmente quando as estimativas desta fatura a ser paga por Londres oscilam entre 50 e 100 bilhões de euros.

Um governo britânico fraco pode conduzir a negociações "ruins" sobre o Brexit para ambas as partes, indicou o comissário europeu de Orçamento, Günther Oettinger.

Para o analista do centro de pesquisa Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, May conta agora com uma liderança "muito frágil" e sem muita margem de manobra para fazer concessões.

Os europeus, que desde o fim de abril já estão dispostos a negociar, não querem atrasar mais este complexo processo ativado em 29 de março e que deve se concretizar em março de 2019.

Para o presidente do Executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, "o resultado das eleições não tenha grande impacto nestas negociações, que esperamos desesperadamente".