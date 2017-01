Turquia sofre segundo atentado

00:00 · 06.01.2017

Explosão de carro-bomba deixou duas pessoas mortas, além de pelo menos seis feridos; suspeito do primeiro ataque segue foragido das autoridades ( Foto: AFP )

Izmir/Istambul. Duas pessoas morreram ontem na explosão de um carro-bomba em Izmir (oeste da Turquia), enquanto as autoridades continuam em busca do autor do massacre do Ano Novo em Istambul.

Segundo a agência de notícia oficial Anatolia, um policial e um civil morreram na explosão de um carro-bomba em frente à entrada de juízes e procuradores do tribunal de Izmir.

O ataque gerou confrontos com a Polícia, deixando dois supostos terroristas mortos e um foragido. Por enquanto não houve reivindicação do ataque, mas o prefeito de Izmir afirmou que as autoridades suspeitam que os rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) sejam os responsáveis.

"Os primeiros elementos indicam que o PKK está por trás do ataque", declarou Erol Ayyildiz à imprensa. Ele também indicou que seis ou sete pessoas ficaram feridas. O prefeito de Bayrakli, ao norte de Izmir, Hasan Karabag, declarou à rede de televisão NTV que ao menos 10 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, enquanto a agência Dogan evocou 11 feridos.

Origem uigur

Enquanto isso, as autoridades turcas realizaram novas prisões relativas à investigação do atentado do Ano Novo em Istambul, reivindicado pelo grupo radical Estado Islâmico e cujo autor continua foragido.

Vários suspeitos de cumplicidade com o indivíduo que matou 39 pessoas na discoteca de Istambul foram detidos em Silivri. Os suspeitos são naturais do Turquestão Oriental, antigo nome da região chinesa de Xinjiang, de maioria uigur.

Na terça, a imprensa turca havia reportado que o agressor poderia ser originário de um país da Ásia central, sem informar o nome dele. O vice-ministro Veysi Kaynak afirmou ontem que provavelmente o criminoso é de origem uigur.