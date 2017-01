Turquia identifica autor de massacre

00:00 · 05.01.2017

A Polícia turca segue em busca do homem responsável pela matança na boate em Istambul; ontem, pelo menos 20 pessoas ligadas ao EI foram presas ( Foto: AFP )

Istambul. As autoridades turcas anunciaram ontem que identificaram o autor do massacre na boate Reina de Istambul, em 1º de janeiro, e realizaram novas detenções como parte da investigação do caso.

"A pessoa que cometeu o atentado terrorista de Istambul foi identificada", declarou o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, sem informar a identidade do atirador.

O autor do massacre reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) segue foragido.

Na terça-feira (3), as autoridades divulgaram várias imagens do suspeito de ter matado 39 pessoas, estrangeiros em sua maioria, que celebravam o Ano-Novo na boate Reina.

Segundo Cavusoglu, a residência do extremista foi vasculhada, e as autoridades tentam agora estabelecer se ele contou com a ajuda de cúmplices. De acordo com veículos da imprensa local, pelo menos 20 pessoas suspeitas de laços com o EI foram presas ontem em Izmir, no oeste da Turquia.

Durante a invasão, foram encontrados óculos de visão noturna, material militar e passaportes falsos, relatou a agência Dogan. A agência Anatólia informou que os detidos são provenientes da Ásia Central e da Síria. Na terça, a imprensa turca havia indicado que o atirador seria do Quirguistão, ou do Uzbequistão. O serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do Quirguistão disse que investigará essa possibilidade, considerando ser "improvável" o envolvimento de um de seus cidadãos no ataque.

Detidas

No total, 16 pessoas já haviam sido detidas no âmbito da investigação, disse a agência Dogan.

Entre elas, estariam a mulher do suposto autor e dois estrangeiros presos no aeroporto internacional Ataturk, de Istambul.