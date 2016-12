Turquia diz ter fechado acordo para cessar-fogo

00:00 · 29.12.2016

Os presidentes russo Vladimir Putin, e turco, Tayyip Erdogan, não confirmaram oficialmente o plano, que não foi apresentado aos grupos de oposição ( Foto: AFP )

Ancara. Turquia e Rússia alcançaram um acordo para um plano de cessar-fogo em todo o território da Síria, que deve entrar em vigor hoje, noticiou ontem a agência turca Anadolu. O acordo, no entanto, não foi confirmado nem pela Rússia, nem pelos rebeldes sírios.

O plano tem como objetivo estender ao território sírio o cessar-fogo instaurado há duas semanas em Aleppo, após negociações apoiadas por Moscou e Ancara, que permitiram a retirada de milhares de combatentes e civis dos bairros rebeldes da segunda maior cidade da Síria.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que não tem "informações suficientes" para confirmar este acordo. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que fez um discurso ontem pela manhã, tampouco mencionou o cessar-fogo.

Uma autoridade rebelde síria afirmou, sob a condição de manter sua identidade preservada, que os detalhes não foram submetidos aos grupos rebeldes e, portanto, não há acordo.

Labib Al Nahhas, que administra as Relações Exteriores do poderoso grupo islamita rebelde Ahrar al-Charm, também anunciou no Twitter à tarde que os grupos revolucionários armados não receberam "proposta oficial a propósito de um cessar-fogo". "Dizer que aprovaram o cessar-fogo é incorreto", afirmou.

O plano russo-turco ainda não foi apresentado aos grupos armados da oposição e, portanto, ainda não há acordo, afirmou em Beirute uma fonte ligada aos rebeldes que pediu anonimato.

Em caso de sucesso, o acordo servirá de base para as negociações políticas entre o regime sírio e a oposição, que Moscou e Ancara desejam organizar em Astana, capital do Cazaquistão.

A Anadolu também não informa onde e como o plano foi negociado, mas nas últimas semanas aconteceram reuniões entre Turquia, Rússia e representantes da oposição síria em Ancara.

Um novo encontro entre representantes russos, turcos e da oposição síria armada acontecerá hoje em Ancara, informou o canal Al-Jazeera.

Rússia e Turquia têm grande participação no conflito sírio, com apoio a forças adversas.

Ancara apoia a oposição e pede a saída do poder do presidente sírio Bashar al-Assad, que conta com o respaldo veemente de Moscou, assim como também é apoiado pelo governo do Irã.

Mas nos últimos meses, depois de superar a crise provocada pela derrubada de um caça russo pela Força Aérea da Turquia no fim de 2015, os dois países iniciaram uma cooperação estreita na Síria.

'Determinação'

Até o momento não há uma data para a reunião de Astana, mas a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que o encontro ainda está sendo negociado e não substitui as negociações de Genebra, em fevereiro.

Desafio

Reconstrução em Aleppo terá escala gigantesca

Na ex-capital econômica da Síria, mais de 50% das construções e infraestruturas ficaram parcial ou totalmente destruídas. O conflito provocou o deslocamento forçado da indústria e privou os habitantes de serviços básicos. Os combates acabaram há dois anos com a principal central elétrica da região, a de Sfire. Vão ser construídas novas linhas de alta tensão para trazer eletricidade de Hama. As obras custarão mais de US$ 8 milhões. Mas a prioridade da prefeitura é fazer desaparecer a linha que separava o setor ocidental, que permaneceu sempre nas mãos de Assad, dos bairros orientais, controlados pelos rebeldes.