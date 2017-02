Tunisiano suspeito de ataque a Museu é preso

00:00 · 02.02.2017

Wiesbaden. Um tunisiano detido ontem por suspeita de planejar um atentado na Alemanha era procurado pela Tunísia por suposto envolvimento nos ataques ao Museu do Bardo e na cidade de Ben Guerdane, anunciou a justiça alemã.

Na Tunísia, o suspeito "era objeto de uma investigação por sua participação no planejamento e execução do ataque ao Museu do Bardo em 18 de março de 2015 e do ataque contra a cidade tunisiana de Ben Guerdane (fronteira com a Líbia) no início de 2016", informou a Promotoria de Hesse em um comunicado, no qual acusa o indivíduo de 36 anos, não identificado, de atuar em nome do grupo Estado Islâmico (EI).

As autoridades da Alemanha realizaram ontem 54 operações de busca e apreensão na região de Hesse (oeste).

O tunisiano é suspeito de ter recrutado e dirigido uma célula de 16 pessoas do grupo EI. Mais de 1.000 policiais participaram nas operações.

Detenções em Berlim

Na terça-feira (31) à noite em Berlim três pessoas, de 21, 31 e 45 anos, suspeitas de planos para viajar a zonas de guerra, na Síria ou Iraque, foram detidas, informou a polícia local.