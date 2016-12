Tunisiano é procurado, suspeito de ataque

00:00 · 22.12.2016 / atualizado às 01:08

Os alemães, ainda que lamentando o atentado e as mortes da última segunda, resolveram promover manifestações contra a intolerância ( Foto: AFP )

Berlim. As autoridades alemães anunciaram ontem que um tunisiano "classificado como perigoso" é procurado ativamente pelo atentado de segunda-feira (19) contra um mercado de Natal em Berlim, um ataque reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A procuradoria alemã informou que o suspeito do massacre em Berlim foi identificado como o tunisiano Anis Amri, de 24 anos, e que uma recompensa de até 100.000 euros será oferecida a quem fornecer informações sobre seu paradeiro. Ele mede 1,78 m e pesa cerca de 75 kg. "Pode ser perigoso e estar armado", destacou a procuradoria.

Logo após o anúncio alemão, uma autoridade tunisiana indicou que a brigada antiterrorista estava interrogando, ainda ontem, a família do suspeito, que reside em Ueslatia (centro). Ele tem quatro irmãs e um irmão.

O tunisiano teria migrado ilegalmente para a Itália, onde permaneceu por três anos, antes de ir para a Alemanha em 2015.

O ataque cometido com um caminhão matou 12 pessoas e feriu 48 outras. Entre elas, 14 estão em estado grave.

"À meia-noite foi emitido um mandado de prisão na Alemanha e no espaço Schengen, ou seja, na Europa", declarou o ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière.

"Trata-se de um indivíduo classificado como perigoso, que os serviços de segurança conheciam e que pertence ao movimento islâmico-salafista", disse o deputado Stephan Mayer.

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Westfália, Ralf Jäger, informou que o suspeito já estava sendo investigado e que o Centro de Luta contra o Terrorismo alemão abriu um expediente sobre seu caso.

Segundo as autoridades alemãs, Amri era conhecido por sua devoção ao salafismo (movimento religioso-político sunita). Ele estaria envolvido em uma rede de recrutadores do Estado Islâmico na Alemanha.

De acordo com os deputados alemães, foi uma carteira com documentos de identidade, encontrada na cabine do caminhão utilizado no ataque, que colocou os investigadores nesta pista.

A Tunísia é um dos principais fornecedores de combatentes estrangeiros a movimentos jihadistas. Cerca de 5.500 tunisianos viajaram para lutar na Síria, no Iraque ou na Líbia.

No entanto, as autoridades alemãs continuam cautelosas, especialmente após a detenção na terça-feira de um paquistanês apresentado pelo governo como o principal suspeito de ter cometido o ataque. De Maizière ressaltou que "suspeito não significa que ele é o autor".

Críticas

A notícia da origem do suspeito só fez aumentar as críticas à política de portas abertas aos refugiados da primeira-ministra Angela Merkel. O Partido de Extrema-Direita Alternativa para a Alemanha fez um protesto na frente do gabinete dela. Governos dos 16 estados da Alemanha pediram novas medidas de segurança.

Em respostas, o governo Merkel acelerou a aprovação de um projeto de lei para instalar mais câmeras de vigilância em lugares públicos. E, enquanto isso, a vida nas ruas e nos mercados de Natal de Berlim começou a voltar ao normal.

Dois dias depois, mercados que estavam fechados pelo luto, voltaram a funcionar. A boa notícia é que os alemães, ainda que lamentando o atentado e as mortes, resolveram voltar a sorrir e promoveram manifestações contra a intolerância.