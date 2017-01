Trump tentará apagar legado de Barack Obama

00:00 · 16.01.2017

O republicano prometeu "anular cada decreto, memorando e ordem contrários à Constituição e assinados" pelo democrata ( Foto: Agência France Presse )

Washington. Desmantelar a reforma da saúde de Barack Obama, suprimir regulamentações, deportar imigrantes ilegais, anular tratados comerciais e construir um muro na fronteira mexicana. Em seu primeiro dia na Casa Branca, na sexta-feira (20), Donald Trump lançará simbolicamente a concretização de suas promessas de campanha, tentando apagar o legado de seu antecessor. Alguns atos do presidente democrata, que passou oito anos no governo, podem ser anulados com uma simples assinatura. Donald Trump prometeu "anular cada decreto, memorando e ordem contrários à Constituição e assinados pelo presidente Obama".

Mas outras medidas vão exigir a adoção de novas leis pelo Congresso, de maioria republicana. "Ele não pode desembarcar e fazer o que quiser no primeiro dia", aponta David Leopold, um advogado especializado em imigração, um assunto caro ao 45º presidente dos Estados Unidos da América. "Em uma democracia, não há CEO".

Saúde

Este é um dos temas mais complexos, mas onde a retórica é a mais simples: a reforma do sistema de saúde, adotada em 2010 e apelidada de "Obamacare", deverá ser revogada e substituída.

Pessoas próximas ao bilionário indicaram que ele assinaria logo após sua chegada ao poder decretos relacionados ao desmantelamento da lei, a fim de cancelar as multas aplicadas aos americanos que se recusarem a comprar um seguro de saúde, legalmente obrigatório.

Mas o problema será na subsequente votação pelo Congresso de uma nova lei redefinindo o sistema de saúde, uma tarefa titânica cujo calendário é incerto. Trump gostaria que este texto fosse votado "quase simultaneamente" a revogação.

Imigração

Na campanha, o candidato Trump prometeu expulsar os imigrantes ilegais infratores o que, segundo ele, representa dois milhões de pessoas.

"Primeiro dia, primeira hora, essas pessoas serão mandadas embora", declarou em agosto no Arizona. Trump também se comprometeu a propor logo no primeiro dia um projeto de lei para financiar a construção de muros para complementar as barreiras e muros existentes na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O Congresso vai votar sobre o financiamento. Trump também tem o poder de suspender o acolhimento de refugiados sírios.