Trump segue batalha jurídica por decreto

00:00 · 07.02.2017

Presidente norte-americano tem reclamado e tentado desacreditar pesquisas que apontam para uma rejeição da população aos vetos do republicado ( Foto: AFP )

Washington. Enquanto segue o impasse entre a administração Trump e a justiça americana sobre o decreto migratório, cidadãos de países de maioria muçulmana atingidos por este texto aproveitam a suspensão para viajar aos Estados Unidos antes de qualquer nova reviravolta.

A Corte de Apelações Federal de San Francisco rejeitou no domingo (5) o recurso apresentado na noite anterior pelo Departamento de Justiça contra uma decisão de um juiz de Seattle.

Desta forma, confirmou a decisão do magistrado James Robart, que havia emitido uma liminar na sexta-feira (3), válida para todo o território, bloqueando o decreto presidencial até que uma queixa apresentada há uma semana seja analisada.

Infligindo mais um golpe a Donald Trump, a Justiça confirmou que os cidadãos de sete países muçulmanos visados pelo polêmico texto, podem entrar nos Estados Unidos. Mas a brecha pode se fechar a qualquer momento. "Simplesmente não consigo acreditar que um juiz ponha o nosso país em tamanho perigo. Se alguma coisa acontecer, culpem a ele e ao sistema judiciário. As pessoas estão chegando aos montes. Ruim!", tuitou Trump.

A decisão do juiz Robart, que entrou em vigor no sábado, reabriu as fronteiras dos Estados Unidos para cidadãos do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, assim como refugiados.

A corte de apelação pediu aos estados de Washington e Minnesota, que apresentassem a queixa contra o decreto. Também ordenou o Departamento de Justiça a fornecer novos argumentos em apoio a seu argumento.

Mas não é só o Judiciário que se opõe a Trump: duas novas pesquisas de opinião revelaram que uma pequena maioria não concorda com o veto. Mas Trump desconsiderou estas pesquisas. "Todas as pesquisas negativas são notícias falsas, tal como as pesquisas eleitorais de CNN, ABC e NBC", reagiu pelo Twitter, lembrando o fracasso da imprensa de prever sua vitória.

"Lamento, o povo quer segurança fronteiriça e checagens rigorosos", acrescentou o presidente, que também promete construir um muro na fronteira com o México.

'Welcome Home'

Tendo sobre a cabeça a espada de Dâmocles de uma reviravolta na disputa política e jurídica com repercussões em todo o mundo, os migrantes embarcaram em grande número rumo aos Estados Unidos.

Cerca de 60.000 vistos, suspensos pelo texto, também voltaram a ser válidos, de acordo com a diplomacia americana. E muitas companhia aéreas, incluindo Air France, voltaram a aceitar cidadãos dos sete países.

A Casa Branca, no entanto, pretende fechar rapidamente o vácuo jurídico no qual se encontram muitos migrantes e vencer a batalha judicial, multiplicando as apelações ou levando o caso à Suprema Corte.

O vice-presidente Mike Pence visitou os estúdios de televisão no domingo para expressar sua "frustração". O executivo, prometeu na Fox News, que "vai reagir muito rapidamente".

Otan

Donald Trump se reunirá com líderes da Otan em maio, informou a Casa Branca, após uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

O presidente expressou seu "profundo apoio à Otan", mas convocou os membros europeus a fazer mais.