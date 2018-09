Trump reforça apoio a indicado ao Supremo

00:00 · 19.09.2018

Kavanaugh negou as acusações, mas a sua antes certa confirmação para assumir vaga na Suprema Corte, agora, é colocada em dúvida ( FOTO: AGÊNCIA FRANCE PRESSE )

Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou ontem seu apoio ao seu candidato à Suprema Corte, acusado de agressão sexual nos anos 80.

Trump, que rejeitou uma série de alegações de abusos sexuais feitas contra o juiz Brett Kavanaugh, disse em uma coletiva de imprensa na Casa Branca que o magistrado tem uma "história impecável em todos os sentidos" e "trilhou muito bem seu caminho". O presidente repetiu seu total apoio às audiências marcadas no comitê judiciário do Senado, dominado pelos republicanos, para ouvir tanto Kavanaugh quanto sua acusadora, Christine Blasey Ford.

O confronto entre os dois estava agendado para segunda-feira (17), embora a presença de Ford não fosse uma certeza. Ela acusa Kavanaugh de tê-la agarrado e tentado abusar dela quando ele tinha 17 anos e ela, 15. Enquanto Trump diz que quer que o escândalo seja totalmente resolvido, ele também deixou clara sua fé em Kavanaugh, de 53 anos, culpando os democratas.

"Me sinto muito mal por ele. Este não é um homem que mereça isso", disse Trump, chamando os oponentes democratas que levantaram a questão no último minuto de "péssimos políticos", mas "muito bons em obstruir".

Voto de confiança

O voto de confiança de Trump em Kavanaugh reforça o que está rapidamente se tornando a mais recente frente de batalha em um país profundamente polarizado antes das eleições parlamentares de novembro. Mais cedo, Trump tinha rejeitado os pedidos de democratas de uma investigação pela polícia federal norte-americana, o FBI.

Escândalo

O juiz conservador Brett Kavanaugh, escolhido por Trump para a Suprema Corte e que seria confirmado esta semana pelo Senado, foi acusado por uma acadêmica de abusar sexualmente dela em uma festa décadas atrás, quando ambos eram adolescentes. Na véspera, Trump já havia defendido Kavanaugh, mas admitiu que o aval para ele assumir o posto poderá demorar "um pouco".

Christine Blasey Ford, uma professora universitária de Psicologia, de 51 anos, afirmou ter sido agredida por Kavanaugh e um de seus amigos, em uma festa no subúrbio de Washington, no começo da década de 1980.

Kavanaugh, cuja confirmação nesta semana parecia certa antes do escândalo, negou as denúncias e disse estar pronto para "refutar" essas afirmações e defender sua honra.

A acusação contra Kavanaugh deixou Trump e os republicanos em uma situação difícil, ao precisarem negar a acusação de Ford sem afastar as mulheres eleitoras diante do pleito de meio de mandato nas quais o controle do Congresso está em jogo.