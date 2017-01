Trump reclama de 'falta de provas'

00:00 · 03.01.2017

Presidente eleito americano considera que ainda não há dados conclusivos sobre alegações democratas ( Foto: AFP )

Washington/Moscou. O futuro secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, defendeu os comentários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as alegações de ataques hackers feitos pela Rússia, dizendo que o bilionário "sabe de coisas que as outras pessoas não sabem".

Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Spicer afirmou que Trump está recebendo informações de segurança nacional diariamente, mas disse que o presidente eleito ainda não recebeu provas conclusivas sobre a atuação russa nas eleições americanas. Segundo as agências de inteligência dos EUA, Moscou está por trás da divulgação de e-mails de Hillary Clinton e de membros da equipe dela durante as eleições.

Em outra entrevista, agora ao canal americano NBC, Spicer disse que o presidente americano, Barack Obama, só resolveu punir a Rússia depois que a candidata do Partido Democrata perdeu as eleições.

Festejos

O governo russo convidou as crianças, filhas dos diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos após a denúncia por interferência hacker nas eleições presidenciais, para as festividades de Ano Novo no Kremlin.

Na última semana, a Casa Branca ordenou que 35 diplomatas saíssem dos EUA como parte das medidas com o objetivo de punir a Rússia por supostamente ter interferido através de hackeamento nas eleições presidenciais norte-americanas.

Algumas autoridades criticaram a expulsão e afirmaram que a ação prejudicou as celebrações de Ano Novo das famílias, uma data importante para os russos.

Cuba

Soldados e milicianos cubanos desfilaram ontem na Praça da Revolução de Havana em homenagem ao recém-falecido líder histórico Fidel Castro enviando uma mensagem indireta ao presidente eleito americano.

"Cuba não vai renunciar a um só de seus princípios", afirmou a líder estudantil Jennifer Bello ante o presidente Raúl Castro e a elite política e militar da ilha.

Trump declarou seu propósito de deter o processo de aproximação iniciado em dezembro de 2014 se não obtiver um acordo mais vantajoso que seu antecessor, Barack Obama.