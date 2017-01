Trump quer investigar ‘hackers’ em até 90 dias

00:00 · 14.01.2017

O anúncio se dá em um contexto em que James Mattis, designado para liderar o Pentágono, divergiu em relação ao presidente sobre Moscou ( Foto: AFP )

Washington. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu apresentar em um prazo de 90 dias um relatório completo sobre os supostos casos de hacker e espionagem que têm causado alvoroço no país na última semana.

Em postagens no Twitter na última sexta-feira (13), o magnata republicano voltou a falar sobre a veiculação de “notícias falsas” e sugeriu que foi alvo de um complô de seus “oponentes políticos, tanto democratas quanto republicanos”, e de um “espião falido que tem medo de ser processado”. “Meu povo terá um relatório completo sobre hacking dentro de 90 dias!”, escreveu.

Trump, que tomará posse no próximo dia 20, tem negado veementemente que a Rússia tenha informações comprometedoras sobre sua vida pessoal, como vídeos de orgias com prostitutas durante viagens que fizera a Moscou quando ainda não era candidato. A possibilidade da Rússia possuir um “dossiê” contra Trump para chantageá-lo foi levantada em um relatório escrito pelo ex-agente britânico Christopher Steele, 52, que atualmente é proprietário da consultoria Orbis Business Intelligence.

Em um estudo de 35 páginas que chegou a ser apresentado pelo FBI a Trump e ao presidente dos EUA, Barack Obama, o britânico, que trabalhou por 20 anos em Moscou, afirmava que o governo russo possui uma série de dados sobre Trump. Esse relatório veio à tona nesta semana por meio da rede CNN e do site Buzzfeed. A Rússia negou que esse dossiê exista, enquanto o republicano acusou a mídia de publicar “notícias falsas”.

Em meio à esta crise, Trump mudou o tom contra Moscou e admitiu pela primeira vez que hackers russos poderiam estar envolvidos em ataques contra computadores do Partido Democrata durante a campanha eleitoral no ano passado.

Expressão

Donald Trump incentivou os membros de seu futuro gabinete a expressarem “pontos de vista próprios” durante as audiências de confirmação no Senado, depois que vários fizeram declarações desencontradas e distantes das posições do presidente eleito em temas-chave.

Os membros dos gabinetes presidenciais americanos têm muita liberdade, mas há funcionários, como os da Defesa ou da Diplomacia, que têm o papel de expressar e colocar em prática as ideias do presidente.

Rex Tillerson e James Mattis, designados para liderar o Departamento de Estado e o Pentágono, respectivamente, mostraram divergências importantes em relação a posições de Trump - em particular sobre a Rússia - durante as sabatinas realizadas no Senado para confirmar suas indicações.

Ambos defenderam, por exemplo, a adoção de uma posição muito mais rígida em relação à Rússia do que aquela proposta por Trump, que deseja uma melhora nas relações.