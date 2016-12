Trump prepara discurso de posse

00:00 · 31.12.2016

Palm Beach. Donald Trump passou o Natal em família na Flórida e também prepara seu discurso de posse, pedra angular de seu mandato, que deve ser inspirado no ex-presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989).

Depois de ter citado durante a campanha presidencial os ex-presidentes democratas John F. Kennedy e Franklin D. Roosevelt, assim como o republicano Abraham Lincoln, o presidente eleito planeja retomar no dia 20 a "fala direta" de Reagan.

Mas o orador populista de 70 anos não escreve sozinho. O principal redator de seu discurso será o jovem californiano Stephen Miller, ex-conselheiro do futuro ministro da Justiça Jeff Sessions, que já havia se ocupado do discurso do então candidato para a convenção Republicana.

Em 1981, depois de começar seu discurso agradecendo ao seu antecessor, Ronald Reagan afirmou que os Estados Unidos enfrentavam "um mal econômico de grande amplitude". Prometeu reformar o regime fiscal e elogiou os méritos da livre empresa, dois temas que marcaram seus oito anos no poder.

Embora os assessores de Trump afirmem que o milionário ainda não definiu o tema principal de seu discurso, entre suas prioridades deve figurar o alívio dos encargos sobre as empresas para reativar a economia, que considera abalada.

Seu porta-voz, Sean Spicer, explicou que o magnata imobiliário dedicou muito tempo nestas festas de fim de ano a reler os rascunhos com seus principais conselheiros.

O discurso marca o lançamento de uma nova presidência e define em geral, a posteriori, os ocupantes da Casa Branca. Foi neste discurso que Kennedy (1961-63) proclamou que "a tocha foi entregue a uma nova geração de americanos", representando a guinada dos anos 1960.