Trump: Obama dificulta transição

00:00 · 29.12.2016

Presidente eleito dos Estados Unidos tem dirigido críticas ao democrata, através da rede Twitter ( Foto: AFP )

Washington. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou ontem o líder em fim de mandato Barack Obama de fazer "declarações incendiárias" e colocar "obstáculos" que dificultam a transição de poder no país.

"Faço o que posso para ignorar todos os obstáculos e declarações incendiárias do presidente. Pensava que seria uma transição doce - mas não!", tuitou o futuro presidente, eleito no dia 8 de novembro, sem informar a natureza destes obstáculos nem as declarações de Obama às quais se referia. Em outros dois tuítes, Trump mostrou novamente seu apoio a Israel após a votação na última sexta-feira (23) de uma Resolução na ONU que condena as colônias hebraicas.

Mais tarde, o porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, disse que Obama, se comprometeu a continuar conversando com Trump, mesmo após as críticas do presidente eleito. Ontem, Obama, que está em férias no Havaí, conversou com o republicano. Segundo Eric Schultz, a conversa foi "positiva" e focada em "continuar com uma transição eficaz". Segundo o porta-voz, outras conversas de Obama com Trump foram positivas.

Ele disse que os dois concordaram que suas equipes irão continuar trabalhando juntas até o dia da posse do bilionário, em 20 de janeiro.

'Mensagem' do Japão

Os japoneses celebraram ontem a visita de seu primeiro-ministro Shinzo Abe a Pearl Harbor, encarada como um gesto histórico, mas também como uma mensagem política ao futuro presidente americano, Donald Trump.

A televisão pública japonesa NHK divulgou o discurso pronunciado por Abe após a visita ao memorial "USS Arizona", construído sobre os restos do encouraçado afundado pela aviação japonesa no dia 7 de dezembro de 1941.

A homenagem de Abe e o fato de ter elogiado a relação de aliados dos dois países foram encarados pelos cientistas políticos como um sinal dirigido a Trump.