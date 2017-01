Trump não dá pistas sobre a América Latina

00:00 · 19.01.2017

Quanto à América do Norte, o novo presidente dos Estados Unidos criticou os acordos comerciais assinados por seu país, especialmente o Nafta, e prometeu renegociá-los, em uma ameaça clara que afeta o México ( Foto: Agência France Presse )

Washington. O bilionário Donald Trump será empossado amanhã como o novo presidente dos Estados Unidos sem ter delineado ainda um plano coerente para as relações de Washington com a América Latina, em uma situação que mergulha toda a região na incerteza.

Durante toda sua campanha eleitoral e em declarações posteriores à vitória, Trump apenas sugeriu que poderia reverter os avanços feitos até agora na reaproximação com Cuba e insistiu na construção de um muro na fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes.

Ele também criticou os acordos comerciais assinados pelos Estados Unidos e prometeu renegociá-los, uma ameaça que, a princípio, afeta diretamente o México, com o qual está unido - juntamente com o Canadá - no Tratado de Livre Comércio da América do Norte.

Assim como em outros aspectos, o novo presidente não esboçou uma estratégia ou doutrina que possa guiar as relações com o resto do continente.

Para o cientista político e assessor parlamentar Marc Hanson, a análise de possíveis cenários das relações entre Trump e a América Latina é fácil de resumir: "ninguém tem ideia do que podemos esperar", declarou.

Segundo Hanson, é significativo que Rex Tillerson, indicado por Trump para comandar o Departamento de Estado, tenha passado um dia exaustivo respondendo a perguntas de uma comissão do Senado sem fazer qualquer menção à América Latina, além de comentários genéricos sobre Cuba.

Enquanto isso, para o economista Mark Weisbrot, do Centro de Pesquisas de Economia e Política (CEPR), a região não deve esperar grandes mudanças em sua relação com Washington. De acordo com Weisbrot, isto é assim não só porque Trump não parece ter um plano preparado para estas relações, mas porque as ferramentas que operam mudanças na política externa compõem uma engrenagem enorme e pesada que tem seus próprios interesses.

Reabertura

O escolhido do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Departamento de Comércio, Wilbur Ross, informou as autoridades do Canadá que planeja reabrir as negociações do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) "dias após assumir o governo", de acordo com o jornal canadense The Globe And Mail.

Trump já escolheu quem vai preencher 19 dos 21 cargos de seu gabinete. A imprensa americana vem acompanhando com interesse a escolha dos nomes que vão ocupar os postos-chave do gabinete porque, por meio do perfil da pessoa escolhida, é possível saber como serão as políticas a serem implementadas no futuro e antecipar medidas que podem ser adotadas.