Trump intensifica ataque contra juiz por bloqueio

00:00 · 06.02.2017

Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, redobrou ontem as crítica ao juiz federal que bloqueou seu decreto migratório e acusou os tribunais de dificultarem o trabalho de segurança nas fronteiras do país.

Em uma série de tuítes intensificando seu ataque ao Judiciário, Trump disse que os americanos devem culpar o juiz federal James Robart e os tribunais caso algo aconteça. Trump não entrou em detalhes sobre quais ameaças o país pode enfrentar. Ele acrescentou que havia dito ao Departamento de Segurança Interna que "controle as pessoas que entram no nosso país cuidadosamente. As cortes tornam a tarefa muito difícil!".

Um tribunal de apelações americano rejeitou na madrugada de ontem o pedido do governo de restaurar imediatamente o decreto anti-imigração, bloqueado por uma corte federal.

O Departamento de Justiça recorreu na noite de sábado, ante a Corte de Apelações do Nono Circuito. Após a decisão do tribunal, mantém-se suspensa a aplicação do decreto anti imigração, que proibia a entrada de cidadãos de Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

"Não posso acreditar que um juiz ponha nosso país em tamanho perigo. Se alguma coisa acontecer, ele é o responsável, assim como o sistema judicial. As pessoas estão entrando. Ruim!", tuitou Trump após um raro silêncio de quase 24 horas.

"Dei instruções ao Departamento de Segurança Interior de controlar as pessoas que chegam ao nosso país muito atentamente. Os tribunais fazem uma tarefa muito difícil!", acrescentou.

O juiz federal de Seattle (estado de Washington) James Robart emitiu na noite da última sexta-feira (3) uma ordem temporária válida em todo o território americano que se traduziu, ontem, em uma suspensão, ao menos temporária, das restrições impostas pelo decreto de Donald Trump.

Vistos

A diplomacia americana anunciou que revogou a suspensão de cerca de 60 mil vistos. Os voos internacionais para os Estados Unidos voltaram a admitir cidadãos dos sete países que constam do decreto, que também suspendia por 120 dias o programa de acolhimento de refugiados (os sírios, de forma indefinida).

As companhias aéreas Lufthansa, Etihad, Emirates, Swiss, Qatar Airways e Air France alteraram seu procedimento. "Aplicamos imediatamente a decisão da Justiça anunciada", afirmou um porta-voz da Air France.

"Está claro que as pessoas que foram formalmente afetadas pela proibição já podem viajar e ser admitidas nos Estados Unidos", disse um professor de direito na Universidade Temple da Filadélfia, Peter Spiro.