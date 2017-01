Trump insiste em muro com o México

00:00 · 07.01.2017

Republicano voltou a afirmar que o país vizinho será cobrado a pagar a divisória imposta pelos EUA ( Foto: AFP )

Washington. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na última sexta-feira (6) que o Congresso adiantará o dinheiro para a construção do muro antimigração na fronteira com o México para concretizar o mais rápido possível uma de suas principais promessas eleitorais.

"A mídia desonesta não reporta que qualquer dinheiro gasto com a construção do Grande Muro será reembolsado pelo México mais adiante!", escreveu Trump no Twitter.

A cadeia CNN difundiu esta semana que a equipe de transição de Trump procurou os congressistas republicanos para poder financiar o muro com dinheiro público se possível a partir de abril. A construção do muro na fronteira sul dos Estados Unidos se converteu no carro chefe da campanha do magnata e sua menção sempre provocou euforia entre seus eleitores.

"Quem vai pagar?", perguntava Trump e a multidão respondia: "México!".

Trump disse ainda, ao jornal The New York Times, que a enorme controvérsia pela alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais é uma "caça às bruxas".

Em uma aparente referência aos derrotados na eleição presidencial de novembro, Trump disse ao jornal que "estão muito envergonhados".

Agências americanas de inteligência acusam a Rússia de ter interferido na eleição para favorecer o magnata.

O presidente eleito, contudo, anunciou um esforço urgente para conter os ataques cibernéticos ao país, após uma reunião com a cúpula da Inteligência americana. Porém, também rejeitou - mais uma vez - que a pirataria e a divulgação de e-mails de lideranças políticas tenham tido algum efeito no resultado da eleição de 8 de novembro passado.

O Congresso dos Estados Unidos ratificou na sexta-feira, em uma sessão conjunta bicameral, a eleição do republicano, que assume a presidência em 20 de janeiro como sucessor de Barack Obama. O vice-presidente Joe Biden presidiu a sessão.