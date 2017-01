Trump escreve página política surpreendente

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:16

Washington. Quando o empresário Donald J. Trump anunciou, em junho de 2015, a intenção de disputar a Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, poucas pessoas o levaram a sério e imaginaram que o empresário de 70 anos acabaria por escrever uma incrível página na história do país.

Impulsivo, excessivo e com um ego gigantesco, Trump desafiou todas as previsões e surpreendeu o mundo ao se tornar o sucessor do presidente Barack Obama na Casa Branca.

Com discursos corrosivos que encontram ressonância nas frustrações e inseguranças dos americanos em um mundo em mutação, o magnata republicano de 70 anos foi a voz da mudança para milhões de cidadãos.

Em sua campanha agressiva para a Casa Branca, o bilionário provocou a explosão do Partido Republicano, incapaz de compreender seus eleitores e de responder às suas necessidades.

Antes de iniciar a campanha, o empresário era mais conhecido por sua imensa fortuna, por seus hotéis luxuosos, campos de golfe e cassinos que levam seu sobrenome, assim como por seus divórcios que ganharam espaço na imprensa sensacionalista e por ser o apresentador do reality show "O Aprendiz".

Mas Trump demonstrou ser um formidável animal político, um herói improvável da classe trabalhadora, com a promessa de "tornar os Estados Unidos grandes de novo".

Durante a campanha das primárias, destruiu sem piedade nos debates políticos os líderes experientes do partido e, em outro gesto sem precedentes, decidiu não aceitar dinheiro de doações para a sua campanha.

Polêmicas sem fim

Avançou rompendo com todos os moldes. Denunciou um sistema político "manipulado" e acusou funcionários de "corruptos". Sem hesitação, insultou mulheres e latinos, e despertou a rejeição dos eleitores negros.

Apresentou soluções simples para problemas complexos: para deter a imigração clandestina pretende construir um muro na fronteira mexicana, que seria pago pelo México.

Anunciou a intenção de expulsar 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente no país, em sua maioria latino-americanos. E prometeu devolver empregos. Quando várias mulheres o acusaram de comportamento inapropriado e gestos sexuais, chamou todas de mentirosas.

Na última sexta-feira (20), o que parecia improvável, tornou-se real. Sob duas bíblias, fez o juramento presidencial e assumiu oficialmente o cargo.