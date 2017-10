Trump diz que não certificará acordo nuclear com o Irã

00:00 · 14.10.2017

Washington/Teerã. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, na última sexta-feira (13), que não certificará o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã, ao afirmar que Teerã é "o principal patrocinador do terrorismo no mundo" e que não respeita "o espírito" do pacto.

Trump denunciou o comportamento da "ditadura iraniana" no Oriente Médio e advertiu que a qualquer momento pode abandonar o acordo, assinado em 2015, que considera "um dos piores" da história dos EUA.

Apesar de não certificá-lo, Trump não abandonará o acordo, como tinha prometido durante a campanha eleitoral, disse, mais cedo, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson.

O acordo nuclear foi alcançado em julho de 2015 entre Teerã e os governos de Washington, Moscou, Pequim, Paris, Londres e Berlim. A mudança nesta emblemática conquista de seu predecessor Barack Obama se anuncia como uma das decisões mais controversas de Trump, nove meses após assumir o cargo.

"Ele acha que o acordo é fraco e não responde a várias questões importantes", acrescentou o chefe da diplomacia americana antes do discurso do presidente.

Tillerson acrescentou que Trump não pediria, no entanto, ao Congresso que "reimponha" sanções contra o Irã que acabem, na prática, com o marco de referência do pacto nuclear.

Ainda que os Estados Unidos não abandonem o acordo, Trump poderia abrir um período de grande incerteza ao se negar a "certificar" que Teerã cumpre seus compromissos, como diz a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O acordo busca garantir o caráter exclusivamente civil do programa nuclear iraniano e AIEA confirmou até agora o cumprimento de Teerã, de modo que, se não o certificar, Trump estará desvalorizando esse organismo do sistema das Nações Unidas, em outro golpe ao multilateralismo após anunciar, na quinta-feira, sua retirada da Unesco.

Nas mãos do Congresso

Trump se pronunciou sobre o assunto porque, segundo uma lei americana, o presidente deve "certificar" ou não perante o Congresso a cada 90 dias que Teerã respeita o acordo e que este é do interesse dos EUA.

Teoricamente, a decisão de "não certificar" dá aos legisladores 60 dias para decidir se voltam a impor as sanções suspensas em 2015 no âmbito do pacto.

Uma volta das sanções selaria o fim do acordo. Os detratores do acordo esperam que este novo enfoque dos EUA leve a uma renegociação do pacto para torná-lo mais estrito. Mas Paris, Berlim e Londres, cujas empresas voltaram a investir no Irã, descartam qualquer possibilidade de reabrir os debates sobre o texto.

Apelos

Horas antes do discurso de Trump, a China instou os EUA a preservarem o acordo com o Irã, que considerou "importante para assegurar o regime internacional de não proliferação nuclear assim como a paz e a estabilidade da região".

A Rússia disse que uma eventual rejeição de Trump a certificar o pacto poderia "afetar a previsibilidade, a segurança, a estabilidade a não proliferação no mundo todo".

O discurso de Trump mostra que "está mais sozinho do que nunca contra o povo iraniano", disse o presidente da República Islâmica, Hassan Rohani.

Histórico

Negociações

O acordo definitivo foi alcançado em 14 de julho de 2015 depois de 12 anos de crises e 21 meses de intensas negociações.

Redução da capacidade

Teerã se comprometeu a reduzir suas capacidades nucleares.

O objetivo era voltar a impedir que o Irã fabricasse uma bomba atômica.

Controle

A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) está encarregada de controlar regularmente todas as instalações nucleares iranianas.

Retirada das sanções

O acordo, validado pelo Conselho de Segurança da ONU em 20 de julho de 2015, entrou em vigor em 16 de janeiro de 2016, abrindo o caminho para uma retirada parcial das sanções internacionais contra o Irã. Em julho de 2017, por exemplo, um consórcio internacional liderado pelo grupo francês Total assinou um acordo com o Irã.