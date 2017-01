Trump dá 1º passo para construir muro com México

00:00 · 26.01.2017

A ordem executiva sobre o reforço do controle migratório que contém a diretiva para iniciar a construção na fronteira foi assinada ontem ( Foto: Ag.. France Presse )

Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem um decreto sobre o reforço do controle migratório que contém a diretiva para iniciar a construção de um muro na fronteira com o México. Ele defendeu a decisão, afirmando que "uma nação sem fronteiras não é uma nação".

.Suposta fraude será investigada

"O secretário de Segurança Interna, trabalhando em conjunto comigo e com a minha equipe, começará imediatamente a construção de um muro na fronteira. Precisamos muito", disse.

A construção do muro constitui uma das propostas mais polêmicas da campanha eleitoral de Trump, que insiste que de alguma forma o México terá que pagar pela obra.

O decreto assinado por Trump se refere, em geral, ao reforço do controle na fronteira e, segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, inclui medidas para a criação de mais instalações de detenção de imigrantes na zona fronteiriça.

Também veta a libertação de imigrantes ilegais presos e mantém a prioridade de deportação para os que tiverem antecedentes criminais. Spicer disse que a construção do muro "não é apenas uma promessa de campanha, mas um primeiro passo de sentido comum para assegurar nossa fronteira porosa".

O presidente também assinou ontem um segundo decreto que propõe o reforço da vigilância migratória no interior do país.

De acordo com Spicer, o governo "eliminará recursos federais para as chamadas 'cidades santuários'' e cidades que dão abrigo a imigrantes ilegais". Tratam-se de cidades onde as autoridades se negam a prender e entregar para deportação imigrantes em situação irregular.

Trump também disse que os Estados Unidos "receberão de volta o dinheiro (da construção do muro) em uma data posterior mediante qualquer transação que façamos com o México".

O ministro mexicano de Economia, Ildefonso Guajardo, ao embarcar rumo aos Estados Unidos, disse que há claríssimas linhas vermelhas que devem ser pintadas desde o início.

Políticos de oposição no México pediram ao presidente Enrique Peña Nieto que cancele sua visita a Washington, na próxima terça-feira (31), diante da "ofensa" de Donald Trump. Consultado, o porta-voz de Peña Nieto não fez comentários.

A decisão do presidente dos Estados Unidos é uma ofensa também na avaliação do ex-ministro de Relações Exteriores do México Jorge Castañeda.

Fraude

Trump começou uma nova polêmica ao anunciar no Twitter que solicitará uma investigação sobre uma suposta fraude nas eleições presidenciais de novembro.

A polêmica começou na terça, quando Spicer disse que Trump estava convencido de que até cinco milhões de pessoas teriam votado ilegalmente.

Um dos mais influentes dirigentes do Partido Republicano, o senador John McCain, não escondeu seu desconforto com a atitude . "Não vejo nenhum indício ou evidência de que tenha havido fraude eleitoral".