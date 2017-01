Trump critica plano de reformar Comitê de Ética

00:00 · 04.01.2017

O magnata também usou a rede social para repelir ameaça da Coreia do Norte, que diz estar terminando de desenvolver um míssil nuclear intercontinental ( Foto: AFP )

Washington. Donald Trump criticou ontem os legisladores do Partido Republicano, que discretamente queriam cortar os poderes do Comitê de Ética encarregado de investigar os próprios membros do Congresso.

A bancada republicana adotou, na noite de segunda-feira (2), uma modificação do regulamento interno que tornaria praticamente ineficiente o comitê responsável por investigar a conduta dos legisladores.

"Realmente tinham que fazer do enfraquecimento deste organismo ético independente, por mais injusto que fosse, sua primeira medida e principal prioridade?", questionou Trump no Twitter. "Concentrem-se na reforma fiscal, no sistema público de saúde e muitas outras coisas que são mais importantes!".

Diante das críticas, os republicanos desistiram de colocar a proposta em votação ontem.

Não admitem que voltaram atrás por causa das palavras de Donald Trump. Mas só mudaram de posição depois que ele resolveu interferir.

Trump ainda nem tomou posse, e já está dizendo ao partido dele, no Legislativo, o que não fazer e o que fazer.

Popularidade

Faltando poucos dias para Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, mais da metade dos americanos, cerca de 54%, estão pessimistas sobre a capacidade do novo líder de lidar com uma crise internacional, usar a força militar com sabedoria ou evitar grandes escândalos em sua administração, de acordo com uma nova pesquisa divulgada.

Segundo o estudo, numa comparação com Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, pelo menos sete em cada dez americanos estavam confiantes nessas áreas antes de eles assumirem o cargo.

No caso de Trump, apenas 46% os entrevistados estão confiantes de que ele possa lidar com uma crise internacional, 47% acreditam que ele usará a força militar com sabedoria, enquanto 44% acham que ele pode evitar grandes escândalos em seu governo.

Donald Trump assumirá em menos de três semanas as rédeas de um país dividido, mas a estratégia de arranques permanentes que funcionou para que ele chegasse à presidência pode se chocar com a dura realidade do poder na Casa Branca.

O milionário populista, cuja surpreendente vitória desencadeou uma onda de choque em seu país e no mundo, entrará no dia 20 de janeiro no mítico Salão Oval com uma taxa de impopularidade de 48%. Seu antecessor, Barack Obama, que advertiu antes da eleição de 8 de novembro sobre o risco que Trump representaria para a democracia, deixa seu posto com uma popularidade recorde de 55%.

Negócios

Trump nomeou ontem Robert Lighthizer para representante de Comércio Exterior (USTR), um posto que tradicionalmente é responsável pelas negociações comerciais internacionais.

Lighthizer, de 69 anos, segundo a Bloomberg, foi o número dois deste gabinete na presidência do republicano Ronald Reagan nos anos 1980, e acumula décadas de experiência em comércio internacional, em particular no escritório de advogados de Washington onde trabalha atualmente.

Rusgas

O presidente eleito dos Estados Unidos afirmou que nenhum míssil norte-coreano atingirá o território americano, um dia após as declarações do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sobre seu futuro míssil balístico intercontinental.

"A Coreia do Norte acaba de afirmar que se encontra nas fases finais de desenvolvimento de uma arma nuclear capaz de alcançar zonas dos Estados Unidos. Isto não ocorrerá!", escreveu Trump no Twitter.

A Coreia do Sul, por sua vez, considerou ontem que Donald Trump lançou uma "clara advertência" à Coreia do Norte em relação ao programa nuclear do país comunista após as declarações na rede social.