Trump contra-ataca falas de ex-diretor do FBI

00:00 · 10.06.2017

Em meio à crise, popularidade do líder norte-americano chegou a apenas 38% de opiniões favoráveis, segundo o Instituto Gallup ( Foto: AFP )

Washington. O presidente americano, Donald Trump, considerou, na sexta-feira (9), na sua conta no Twitter, que o depoimento do ex-diretor do FBI James Comey constituiu "uma confirmação total e completa" de sua versão dos fatos.

Em seu testemunho perante a Comissão de Investigação do Senado no dia anterior, Comey acusou o presidente de mentiras e difamação, mas confirmou que o republicano não estava pessoalmente sob investigação no caso da suposta interferência russa nas eleições americanas do ano passado.

"Apesar de tantos falsos testemunhos e mentiras, confirmação total e completa... E WOW, Comey é um delator!", tuitou Trump em sua primeira reação à audiência de quinta-feira.

No início de maio, quando Trump decidiu demiti-lo do cargo e utilizou o Twitter para ameaçá-lo, Comey transmitiu o memorando a um amigo que o vazou para a imprensa.

Na sexta-feira (9), uma fonte da equipe jurídica da Casa Branca, que pediu anonimato, declarou que a presidência apresentará nos próximos dias uma denúncia formal ao inspetor-geral do Departamento de Justiça pela conduta de Comey.

"Também haverá uma denúncia formal ante a Comissão de Assuntos Jurídicos do Senado", acrescentou a fonte. Desde sua chegada à Casa Branca, em 20 de janeiro, o governo Trump é alvo de vazamentos à imprensa de informações sensíveis do círculo íntimo do poder.

Depoimento polêmico

Em uma audiência de quase três horas na Comissão de Inteligência dessa Casa, Comey reafirmou que Trump lhe pediu para deixar em paz seu então conselheiro de Segurança Nacional, o general Michael Flynn. O assessor de Trump estava na mira de uma investigação do FBI sobre a ingerência da Rússia na eleição presidencial de 2016.

Trump garantiu, ontem, estar "100% pronto" para testemunhar sob juramento a respeito da investigação sobre suas relações com a Rússia e negou ter pedido a Comey que encerrasse a investigação sobre Flynn.

"Francamente, James Comey confirmou muitas coisas que eu havia dito, e algumas coisas que ele expôs não são verdadeiras", comentou o presidente em entrevista coletiva, realizada ontem, na Casa Branca.

Na conversa com a imprensa, Trump descartou qualquer conluio de sua equipe de campanha com a Rússia.

Ele negou ainda que tenha havido, de sua parte, tentativa de obstrução de Justiça na investigação sobre o general Flynn.

Ao ser questionado sobre o pedido que teria feito a Comey para que "se esquecesse" de Flynn, Trump foi enfático: "Não disse isso. Repito: não disse isso. E, se tivesse dito, não teria feito nada de errado, de acordo com o que venho lendo".

Ele garantiu que o País "saberá em breve" se existem, ou não, gravações de suas conversas com Comey na Casa Branca.