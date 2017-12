Trump ataca mulheres que o acusam

00:00 · 13.12.2017 / atualizado às 08:59

Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou ontem as mulheres que o acusam de assédio sexual, denunciando suas "falsas acusações e histórias inventadas", depois que várias delas pediram ao Congresso que o investigue. Três mulheres que afirmam ter sido assediadas sexualmente por Trump antes de sua candidatura à Presidência pediram na segunda-feira (11) aos legisladores para abrirem uma investigação sobre o comportamento do chefe de Estado.

Rachel Crooks, Jessica Leeds e Samantha Holvey, que já denunciaram Trump durante a campanha presidencial de 2016, apareceram na emissora de televisão nacional NBC para exigir que o presidente seja responsabilizado por seus atos.

Trump contra-atacou no Twitter, assinalando seus opositores democratas por incitarem as mulheres a falar com jornalistas sobre o suposto assédio.