Trump assume hoje a Presidência dos EUA

Washington. Na véspera de prestar juramento como o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump chegou de avião ontem a Washington para dar início a um mandato de quatro anos, determinado a transformar a política americana e deixar o legado de Barack Obama para trás.

O avião da Força Aérea americana, trazendo Trump, parentes e pessoas próximas, pousou na base aérea Andrews, arredores da capital americana, por volta do meio-dia (hora local, 14h de Fortaleza). "Esta viagem começa e vou trabalhar e lutar muito para que esta seja uma grande viagem também para os americanos. Não tenho dúvidas de que juntos devolveremos a grandeza aos Estados Unidos", publicou o presidente eleito no Twitter, antes de deixar Nova York.

Na capital americana, Trump e seu vice, Mike Pence, deram início ainda ontem à série de atos formais que terminarão com a posse, que será realizada hoje na escadaria do Capitólio.

A cerimônia de juramento, ao ar livre, no Capitólio, começará ao meio-dia (14h00 de Fortaleza), segundo data e hora estabelecidas na Constituição, e será transmitida pela TV de todo o planeta, em um dia com previsão de chuvas.

Centenas de milhares de cidadãos, entre partidários e opositores ao novo presidente, começaram a chegar à capital para participar deste ritual democrático do qual vão participar dirigentes políticos de todo o país, entre eles a adversária de Trump na disputa à Casa Branca, a democrata Hillary Clinton e três ex-presidentes. Sem experiência política, nem militar, o septuagenário Donald Trump foi eleito, de certa forma, graças aos maus modos: seus eleitores, a grande maioria egressos das classes populares, o levaram à Presidência do país para virar a página da era Obama e alterar profundamente o status quo político. O bilionário prometeu por mãos à obra rapidamente.

Discurso

Trump deve, ainda, terminar o discurso de posse. Em dezembro, em seu clube privado de Mar-a-Lago, na Flórida, ele disse que queria se inspirar em John Kennedy e Ronald Reagan.

Em 1961, em plena Guerra Fria, Kennedy conclamou seus concidadãos a se perguntar o que eles podiam fazer pelo país. Em 1981, Reagan disse que "o governo não é a solução para nossos problemas, o governo é o problema".

A oposição democrata está se organizando sem o atual presidente. Um terço dos legisladores do partido boicotará a cerimônia de hoje e, no Senado, os democratas tentarão dificultar a confirmação de diversos membros do gabinete de Trump.

Em todo o país foram convocadas marchas de protesto, mas o epicentro das manifestações anti-Trump estará sem dúvida na capital. A manifestação mais importante está prevista para o dia seguinte à posse. Trata-se da Marcha das Mulheres, em Washington, que conta com o apoio explícito de celebridades como as cantoras Katy Perry e Cher e as atrizes Julianne Moore e Scarlett Johansson.

Apreensão

Atacantes que agem sozinhos, conhecidos como 'lobos solitários', caminhões usados como armas e drones armados são considerados riscos significativos pelas agências que devem garantir a segurança das pessoas que devem se reunir para a posse de Donald Trump.

Depois que tunisianos inspirados no extremismo islâmico atropelaram dezenas de pessoas na Europa em dois ataques com caminhões contra multidões no ano passado, o governo está tomando medidas especiais para evitar um incidente semelhante na capital dos Estados Unidos.