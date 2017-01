Trump admite interferência da Rússia, diz Priebus

00:00 · 09.01.2017

Segundo Donald Trump, "apenas pessoas estúpidas ou tolas" pensam que ter uma boa relação com a Rússia é uma coisa negativa ( Foto: AFP )

Washington. O futuro chefe de gabinete de Donald Trump, Reince Priebus, disse que o presidente eleito aceita a conclusão do relatório das agências de inteligência dos Estados Unidos de que a Rússia tentou interferir nas eleições norte-americanas.

Priebus estava presente esta semana quando Trump foi informado das descobertas de inteligência. Autoridades dos EUA afirmam que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pessoalmente dirigiu os ataques cibernéticos para ajudar Trump a vencer a Casa Branca.

Em entrevista ao programa de "Fox News Sunday", Priebus disse que Trump aceita o fato de que a Rússia e outras entidades se envolveram em ataques cibernéticos contra o país.

Trump até agora havia se recusado a dizer se aceita a afirmação de que a Rússia interferiu nas eleições a seu favor.

Ontem, Trump escreveu, em seu perfil no Twitter, que somente "pessoas estúpidas ou tolas" pensam que ter uma boa relação com a Rússia é uma coisa negativa. "Quando eu for presidente, a Rússia irá nos respeitar muito mais do que agora e os dois países, talvez, irão trabalhar juntos para resolver alguns dos grandes problemas mundiais".

Antes disso, Trump já havia culpado o Partido Democrata pelo ataque cibernético feito pela Rússia durante as eleições, dizendo que houve "negligência grosseira" por parte do comitê democrata.

Sanções contra Rússia

Os senadores republicanos Lindsey Graham, da Carolina do Sul, e John McCain, do Arizona, informaram que apresentarão um projeto de lei bipartidário para impor sanções adicionais contra a Rússia por causa do ataque cibernético às eleições dos EUA. A medida ameaça aprofundar a divisão entre o Congresso dos Estados Unidos e o presidente eleito Donald Trump e as relações entre os EUA e a Rússia.

Segundo os senadores, o projeto de lei daria ao novo governo ferramentas para impor sanções contra a Rússia à luz da conclusão do relatório das agências de inteligência dos EUA de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, orquestrou uma campanha para interferir na eleição presidencial de 2016 nos EUA.

Tal posição é um sinal de que a proposta de aproximação com a Rússia do novo governo enfrenta resistência no Legislativo, onde muitos republicanos do Congresso defendem uma postura mais dura contra a Rússia. Se o projeto de lei passar em ambas as casas do Congresso, o novo presidente ficará sob nova pressão para decidir se vai ou não assiná-lo, especialmente se houver amplo apoio bipartidário.

Era da informação

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu que seu governo não se preveniu adequadamente quanto à ameaça de outros países a sociedades democráticas por meio de ataques hackers e de desinformação.

Em entrevista à ABC News, quando perguntado se subestimou o presidente russo, Vladimir Putin, Obama disse que não. "Mas acho que subestimei esta nova era da informação, onde é possível que a desinformação promovida pelo hackeamento cibernético tenha impacto nas sociedades abertas".

O relatório das agências de inteligência dos EUA gerou comentários como o de Alexei Pushkov, da comissão parlamentar de defesa e segurança da Câmara. Ele disse que "todas as acusações contra a Rússia são baseadas em 'confiança' e suposições. Os Estados Unidos também estavam confiantes sobre Saddam Hussein ter armas de destruição em massa".