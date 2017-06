Treze mortos em ataques reivindicados pelo EI

00:00 · 08.06.2017 / atualizado às 00:39

Policial iraniano retira criança do prédio do Parlamento, alvo de ato terrorista. Os extremistas também atacaram o mausoléu do aiatolá Khomeini ( Foto: AFP )

Teerã. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou os primeiros atentados em Teerã, onde homens armados e suicidas atacaram, ontem, o Parlamento e o mausoléu do aiatolá Khomeini, ações que deixaram ao menos 13 mortos e 46 feridos. Em uma primeira reação oficial, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, clamou pela "unidade e cooperação regional e internacional" contra o terrorismo. Segundo ele declarou em nota, "aqueles que desejam mal ao Irã recrutaram elementos reacionários e takfiris (nome dado no Irã aos grupos extremistas islâmicos) para tentar esconder seus fracassos regionais e fazer esquecer o descontentamento em sua própria sociedade".

Ele, no entanto, não citou os Estados Unidos e a Arábia Saudita, como fez mais cedo a Guarda Revolucionária, o exército de elite do regime, que denunciou o "envolvimento" desses dois países nos atentados.

Guia Supremo

Por sua vez, o guia supremo Ali Khamenei garantiu que o "povo iraniano avança, e esses fogos não terão nenhum efeito sobre a nossa determinação". Os atentados cometidos de modo quase simultâneo contra dois locais altamente simbólicos não têm precedentes na capital iraniana.

Os ataques demoraram várias horas e prosseguiram até o meio da tarde.

A polícia informou que todos os terroristas foram abatidos por volta das 15h (7h30 de Brasília), quase cinco horas depois do início dos ataques.

O grupo extremista divulgou ainda um vídeo dos criminosos dentro do Parlamento, um tipo de reivindicação inédita.

Disfarçados de mulher

O ataque começou quando quatro pessoas invadiram a sede do Parlamento, no centro da cidade, e uma delas detonou carga explosiva presa ao corpo. Os criminosos estavam disfarçados de mulheres. Durante o ataque, um dos agressores seguiu para avenida ao lado da Câmara dos Deputados e abriu fogo contra os transeuntes. As forças de segurança atiraram e o homem retornou para o edifício.

Mausoléu

Outro ataque coordenado aconteceu quando vários homens armados invadiram o mausoléu do aiatolá Ruhollah Khomeini.

Um funcionário do mausoléu afirmou que "três ou quatro" pessoas entraram pelo acesso oeste do edifício e abriram fogo.

Eles mataram um jardineiro e feriram várias pessoas.

Dois agressores - um deles uma mulher - detonaram cargas explosivas do lado de fora do monumento.

Repercussão

Os Estados Unidos condenaram os ataques em Teerã, considerando que "a depravação do terrorismo não tem lugar em um mundo pacífico e civilizado", segundo a porta-voz do departamento de Estado, Heather Nauert. A Rússia, aliada do Irã no Oriente Médio, condenou os ataques e pediu uma "coordenação na luta antiterrorista". Esta é a primeira vez que o EI comete atentados em Teerã. O Irã, ao lado da Rússia, apoia o regime sírio na luta contra os grupos rebeldes e extremistas. O presidente americano, Donald Trump, lançou uma advertência ao Irã, afirmando que, quem apoia o terrorismo expõe-se a ser sua "vítima".

Ele acrescentou, porém, que reza pelas "vítimas inocentes" dos ataques em Teerã.