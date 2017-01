Terra bate recorde de calor pelo 3º ano seguido

00:00 · 19.01.2017

Silver Spring. No ano passado, a Terra registrou as temperaturas mais altas dos tempos modernos pelo terceiro ano consecutivo, disseram cientistas americanos ontem, gerando novas preocupações sobre o ritmo acelerado das mudanças climáticas.

As temperaturas estabeleceram novos recordes nacionais em partes da Índia, Kuwait e Irã, enquanto o gelo marinho derreteu mais rápido do que nunca no frágil Ártico, disse o relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA).

Considerando a média global das temperaturas nas superfícies terrestre e oceânica durante todo o ano, a NOAA descobriu que os dados de "2016 foram os mais altos desde que início dos registros, em 1880".

A temperatura média global no ano passado foi 0,94 graus Celsius acima da média do século XX, e 0,04º C mais alta do que em 2015, o recordista anterior, de acordo com a NOAA.

Uma análise separada da agência espacial americana, a Nasa, também revelou que 2016 foi o ano mais quente já registrado. A Organização Meteorológi-ca Mundial (OMM), em Genebra, na Suíça, confirmou as descobertas dos Estados Unidos, e observou que as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e de metano atingiram níveis recorde.

A principal razão para o aumento das temperaturas é a queima de combustíveis fósseis, como petróleo e gás, que emite dióxido de carbono, metano e outros poluentes.