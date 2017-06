Termina campanha marcada por série de atentados

00:00 · 08.06.2017 / atualizado às 00:39

Londres. A líder conservadora britânica Theresa May e o trabalhista Jeremy Corbyn percorreram, ontem, o país no último dia de uma campanha eleitoral marcada por dois atentados e não pelo Brexit, como se acreditava.

Sobre o atentado de sábado (3) em Londres, as autoridades confirmaram que oito pessoas morreram, entre eles o espanhol Ignacio Echeverría, que tentou defender transeuntes com o seu skate. Em uma nova mostra da tensão que tem cercado os últimos momentos da campanha eleitoral, a polícia efetuou, ontem, uma explosão controlada perto da futura embaixada americana, um local atualmente vazio, em cujas proximidades haviam estacionado dois carros que pareciam suspeitos.

May, que foi ministra do Interior (2010-2016) antes de assumir o posto de primeira-ministra e se encontra sob uma tempestade de críticas pelos cortes orçamentários nas forças de segurança e as negligências dos serviços de segurança, tentou contra-atacar, na terça-feira (6), com a promessa de que fortalecerá a luta antiterrorista e que nada a deterá, nem os direitos humanos. Depois de enumerar suas propostas - penas de prisão mais duras, restrição dos deslocamentos de suspeitos, deportação de suspeitos estrangeiros, entre outras -, afirmou: "E se as leis dos direitos humanos nos impedirem, mudaremos estas leis".

O Reino Unido sofreu três atentados em menos de três meses, dois deles durante a campanha, com um total de 35 mortos: em 22 de março, perto do Parlamento britânico (5 mortos); em 22 de maio ao final de um show de Ariana Grande em Manchester (22 mortos) e no sábado passado em Londres.

A polícia britânica informou também ontem que encontrou um corpo no rio Tâmisa, a 2km do local do atentado de sábado em Londres, quando procurava o francês Xavier Thomas, desaparecido desde o ataque.

Eleições 2017

Qual a importância do pleito?

As eleições decidirão quem negocia a saída da UE durante os próximos anos, e sua fortaleza no Parlamento.

Como funcionam as eleições?

Há 650 circunscrições no Reino Unido e cada uma elege um deputado, o que significa que um partido tem que ganhar 326 deputados para conquistar a maioria absoluta na Câmara dos Comuns.

A votação

As seções eleitorais abrem das 07h locais às 22h. Podem votar cidadãos a partir dos 18 anos.