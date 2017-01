Suspeito de ataque em Istambul segue foragido

00:00 · 02.01.2017

Centenas de pessoas deixaram flores em frente ao local do massacre, que gerou reações indignadas de países como EUA, Rússia, França e Brasil ( Foto: AFP )

Istambul. Segue foragido o homem que disparou contra o público de uma celebração de Ano Novo em Istambul, deixando 39 mortos, entre eles ao menos 22 estrangeiros. O ataque, considerado um atentado terrorista pelo governo, ocorreu no tradicional clube noturno Reina, às margens do Bósforo.

Havia cerca de 600 pessoas nessa casa, frequentada por celebridades e pela elite secular. Há entre as vítimas cidadãos de países como Israel, Líbano, Líbia, Marrocos e Arábia Saudita, segundo as informações oficiais preliminares. Quatro dos 69 feridos estão em estado crítico.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu neste domino combater o terrorismo "até o fim".

"(Os terroristas) agem para destruir a moral do país e para semear o caos, tomando deliberadamente como alvo a paz da nação e dos civis com esses ataques de ódio". Nenhum grupo terrorista reivindicou, até o momento, a autoria do ataque.

Em Istambul, centenas de pessoas deixaram flores em frente ao local do atentado. O ataque suscitou uma onda de indignação no mundo. Washington, Moscou, Paris e Berlim o condenaram firmemente. O porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, disse que o presidente Barack Obama foi informado sobre o atentado pela sua equipe de Segurança Nacional e pediu para ser atualizado sobre a situação. Obama está passando férias com a família no Havaí. O governo brasileiro também condenou o ataque.

"Ao reiterar seu firme repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, o governo brasileiro manifesta condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Turquia", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

Reforços em segurança

Já havia expectativas de um ataque durante o Ano Novo. Diversos países europeus, como a Espanha, reforçaram medidas de segurança, proibindo a passagem de caminhões na região central. Berlim foi em dezembro passado alvo de um atropelamento em uma feira de Natal que deixou 12 mortos. A Turquia teria sido avisada pelos EUA sobre planos terroristas.

O que já se sabe

O ataque

À 01h15 de domingo (19h15 de sábado, hora de Fortaleza), uma pessoa armada com um fuzil apareceu diante da boate Reina, no coração de Istambul, e abriu fogo contra as pessoas que estavam na entrada do estabelecimento.

O local

A boate Reina é uma emblemática casa noturna de Istambul, localizada em Ortaköy, no lado europeu da cidade. De acordo com a agência de notícias turca Dogan, ao menos 700 pessoas se reuniam para comemorar o Ano-Novo.

O contexto

O ataque ainda não foi reivindicado, mas a Turquia sofreu muitos atentados atribuídos ao grupo Estado Islâmico (EI) ou vinculados à rebelião separatista do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).