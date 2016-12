Suposto autor de atentado em Berlim é morto

00:00 · 24.12.2016

Tiroteio aconteceu na madrugada da última sexta-feira (23); Estado Islâmico (EI) confirmou que Anis Amri foi o responsável pelo ataque que matou 12 ( Foto: AFP )

Milão/Berlim. A polícia italiana matou o suposto autor do ataque a uma feira de Natal em Berlim na madrugada de sexta-feira (23) em Milão (norte da Itália), dando fim a uma caçada de quatro dias na Europa.

O homem morto pela polícia é tunisiano Anis Amri, suposto autor do ataque a um mercado de Natal na capital alemã, que matou 12 pessoas e feriu outras 50, declarou o ministro do Interior italiano, Marco Minniti.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI), que reivindicou o ataque, confirmou, por meio de sua agência de propaganda Amaq, que o homem morto pela polícia italiana durante uma troca de tiros era o responsável pelo atentado em Berlim.

A agência também divulgou um vídeo no qual Amri jura lealdade ao EI. No vídeo, o homem, que aparece de pé sobre o que parece ser uma passarela sobre um rio, fala diretamente para a câmera. Explica sua intenção de vingar os muçulmanos vítimas de bombardeios aéreos e pede ataques aos “cruzados”. A data e o local da gravação, de três minutos, não foram revelados.

O suspeito, de 24 anos, estava foragido desde que dirigiu na segunda-feira (19) à noite um caminhão contra a multidão que frequentava o mercado.

Amri foi abordado por uma patrulha de dois policiais quando dirigia de “forma suspeita” perto da estação ferroviária de Sesto San Giovanni, indicou o ministro do Interior durante uma coletiva de imprensa.

O tunisiano “não tinha documentos, era um fantasma”, segundo informou o chefe da polícia de Milão, Antonio de Iesu.

“Só carregava a arma com a qual atirou. Não tinha celular, levava uma pequena faca e algumas centenas de euros”, indicou Iesu, admitindo que a patrulha que o abordou não sabia que se tratava do extremista.

De acordo com o relato da polícia, Amri “estava tranquilo” quando os polícias “pediram que esvaziasse a mochila que carregava. Então, com um gesto repentino, sacou uma pistola calibre 22 já carregada, pronta para uso, e atirou”, ferindo um dos dois agentes no braço.

O chefe da patrulha reagiu e matou o suspeito. Junto com ele foi encontrada uma passagem de trem indicando que havia embarcado em Chambery, no norte da França, e passado por Turim antes de chegar a Milão.

Ameaça continua

Em Berlim, o governo alemão reagiu dizendo ser “um alívio” a morte do suspeito.

“Vão se somando indícios de que se trata realmente desta pessoa”, ou seja, o tunisiano o Anis Amri, e “se isto for confirmado, o ministério do Interior ficará aliviado de que esta pessoa já não represente nenhum perigo”, afirmou o porta-voz Tobias Platte.

Já a chanceler alemã Angela Merkel considerou que o perigo imediato foi descartado, mas que a ameaça terrorista continua. “Podemos nos sentir aliviados pelo fato de que o perigo imediato foi descartado”, declarou Merkel em Berlim, mas “o perigo terrorista em seu conjunto continua presente, como desde há vários anos”.

Interceptados

Dois homens suspeitos de preparar um atentado contra um shopping em Oberhausen, oeste da Alemanha, foram detidos também na madrugada de sexta-feira. Os dois são irmãos, de 28 e 31 anos, e originários do Kosovo, revelou um oficial da polícia.