Socialistas elegem Hamon na França

00:00 · 30.01.2017

Com 58,6% dos votos, o candidato, representante de ala mais à esquerda do Partido Socialista, venceu o segundo turno das primárias socialistas ( Foto: AFP )

Paris. Benoît Hamon, crítico da guinada liberal do governo socialista, venceu com folga, ontem, a indicação do partido do governo às presidenciais francesas. Aos 49 anos, terá a difícil tarefa de unificar um partido fragmentado que, segundo todas as pesquisas de opinião, tem poucas chances de se manter no poder, após o questionado quinquênio do presidente François Hollande, que não quis disputar a reeleição.

Representante da ala esquerda do Partido Socialista, Hamon venceu o segundo turno das primárias socialistas com 58,6% dos votos contra 41,35% para Valls, de 54 anos. O resultado representou um duro revés para o ex-premiê Valls, espanhol de nascimento e considerado herdeiro político de Hollande, o presidente francês mais impopular das últimas décadas.

Favoritos

Os franceses elegerão o novo presidente para os próximos cinco anos em dois turnos: em 23 de abril e em 7 de maio. A candidata da ultra-direita, Marine Le Pen, e o conservador François Fillon são favoritos.

Mas os socialistas esperam contrariar sondagens. A campanha de Fillon, que parecia ter mais chances de chegar ao Eliseu, sofreu golpe devastador, devido às suspeitas de que teria colocado a esposa em um cargo fantasma, o que teria lhe rendido meio milhão de euros.