Síria derruba avião da Rússia

00:00 · 19.09.2018

Aeronave russa abatida na Síria era do modelo Ilyushin-20 ou Il-20, usada em missões de vigilância ( FOTO: AFP )

Damasco/Moscou. O Exército sírio abateu uma aeronave de seu aliado russo com 15 soldados a bordo, com Moscou inicialmente acusando Israel, antes de se referir a "circunstâncias acidentais trágicas". Este incidente sem precedentes ocorreu pouco depois que a Rússia e a Turquia anunciaram um acordo sobre a província de Idlib, último grande reduto rebelde no noroeste da Síria, onde uma "zona desmilitarizada" deverá ser estabelecida, afastando assim a perspectiva de uma ofensiva do regime.

O avião russo Ilyushin-20 foi derrubado acidentalmente, segundo Moscou, pela defesa antiaérea síria, que atirou para interceptar mísseis israelenses que tinham como alvo depósitos de munição na província de Latakia (noroeste), reduto do presidente Bashar al-Assad.

Vigilância

Os bombardeios em Latakia fizeram dois mortos e menos dez feridos, incluindo sete soldados sírios, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). O incidente do avião russo abatido é o mais grave entre os dois aliados desde que Moscou passou a intervir militarmente na Síria no final de 2015 para apoiar o regime de Damasco, então enfraquecido.

A aeronave, usada em missões de vigilância, foi "abatida por um sistema de mísseis S-200" do exército sírio, matando todos os 15 tripulantes, informou a Defesa russa. No entanto, o exército russo dirigiu sua ira contra Israel, apontado como responsável pela tragédia por causa dos mísseis lançados, atribuídos por Moscou a quatro caças F-16 israelenses.