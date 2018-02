Seul pede esforço de Washington

00:00 · 27.02.2018

Seul/Washington. O presidente sul-coreano Moon Jae-in pediu ao governo dos EUA que reduza o nível de exigência nas negociações com a Coreia do Norte, no momento em que seus conselheiros se reuniam com um general norte-coreano.

"Acredito que o governo dos EUA tem que diminuir o nível de exigência nas discussões e que o Norte tem que mostrar sua determinação para avançar até a desnuclearização", disse Moon em encontro com Liu Yandong, o representante chinês na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"É importante que os EUA e o Norte sentem juntos o mais rápido possível", declarou o presidente, que pediu uma ação da China neste sentido. Moon Jae-in fez todo o possível para que os Jogos Olímpicos, que terminaram no domingo, fossem uma oportunidade para reduzir a tensão entre as duas Coreias.

A Coreia do Norte enviou atletas, além de artistas, ao Sul em uma tentativa de mostrar uma face mais simpática.

O líder norte-coreano Kim Jong Un enviou sua irmã para a cerimônia de abertura e o general Kim Yong Chol para o encerramento. Mas as delegações norte-coreanas não tiveram nenhum contato com os representantes norte-americanos.

Washington inclusive reforçou na sexta-feira as medidas contra Pyongyang, com o anúncio do presidente Donald Trump das sanções "mais duras" até agora contra o país. Em seu encontro com Kim Yong Chol no domingo, Moon pediu ao Norte que inicie um diálogo o mais rápido possível com Washington. De acordo com Seul, o general disse que estava disposto a isso.

"Veremos se a mensagem da Coreia do Norte de que está disposta a dialogar é um primeiro passo para a desnuclearização", afirmou a Casa Branca.

A oposição conservadora sul-coreana considera este general um criminosos de guerra, suspeito de ter ordenado o ataque com torpedos contra uma corveta da Coreia do Sul em 2010.

Trump disse, ontem, que os EUA estão dispostos a falar com o regime da Coreia do Norte, mas apenas "sob as condições adequadas", sem detalhá-las.