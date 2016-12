Sequestro de avião termina com 2 presos

00:00 · 24.12.2016

Luqa. Dois homens armados com granadas e uma pistola sequestraram e desviaram na sexta-feira (23) um avião líbio para Malta, onde se renderam após libertarem os 116 passageiros e tripulantes da aeronave.

“Os últimos membros da tripulação deixaram o avião com os piratas”, anunciou pouco após às 15h30 (12h30 de Brasília) o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, que informou no Twitter toda a operação.

O primeiro-ministro disse que os sequestradores eram provavelmente líbios e informou que entregaram uma granada e uma pistola durante sua prisão.

As autoridades encontraram uma segunda arma de fogo no avião, acrescentou.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Governo líbio de Unidade Nacional (GNA), Taher Siala, os dois homens são partidários do antigo regime de Muammar Kaddafi e pedem asilo político na nação insular mediterrânea.