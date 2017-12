Separatistas obtêm vitória na Catalunha

00:00 · 22.12.2017 / atualizado às 08:50

Barcelona. Os separatistas catalães repetiram a maioria absoluta no Parlamento regional apesar do forte estímulo do partido Cidadãos, que advoga pela unidade com a Espanha, com 84% dos votos computados, em uma grande vitória do presidente destituído Carles Puigdemont. Juntos pela Catalunha, a plataforma independentista recém-criada por Puigdemont, que está na Bélgica, foi a força secessionista com mais cadeiras, 34, que somadas às 32 do Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e as 4 da CUP, superam as 68 da maioria absoluta.

No entanto, a força com mais deputados e votos foi Cidadãos, de Inés Arrimadas, com 36 deputados. Como ocorreu em 2015, os independentistas se beneficiaram do sistema eleitoral, que recompensa o voto rural, e alcançarão a maioria absoluta sem ter 50% dos votos dos mais de cinco milhões de catalães chamados às urnas, em um dia em que a participação superou os 80%, um recorde.

A vitória dos separatistas, se confirmada, supõe um golpe para o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, que interveio na autonomia catalã após a frustrada proclamação de independência de 27 de outubro, e convocou essas eleições nas quais o Partido Popular só alcançou 4 deputados, em comparação com os 11 que tinha. Também questiona a decisão do vice-presidente catalão deposto, Oriol Junqueras, do ERC, que preferiu ficar na Espanha e enfrentar a Justiça, e agora está na prisão. Seu partido era favorito nas pesquisas e deve acabar em terceiro lugar.

Puigdemont acompanhou a contagem de Bruxelas junto aos membros de seu governo. Não podendo votar, uma jovem de 18 anos lhe cedeu seu voto, presumivelmente para o Juntos pela Catalunha. "Não é normal este dia com candidatos na prisão e no exílio", disse ele em Bruxelas.