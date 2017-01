Senado dá 1º passo para derrubada do 'Obamacare'

00:00 · 13.01.2017 / atualizado às 00:41

Washington. O Senado americano, controlado pelos republicanos, votou na madrugada de ontem um procedimento que abre caminho para a eliminação da lei do seguro saúde, uma iniciativa emblemática do presidente Barack Obama.

Os legisladores votaram uma medida de conciliação do orçamento nacional entre a Câmara de Representantes e o Senado, a via legislativa para revogar o chamado 'Obamacare'. A medida foi aprovada por 51 votos a 48.

"Com a votação desta noite, os republicanos retiraram o primeiro fio para desfazer todo o nosso sistema de seguro saúde", lamentou a senadora democrata Debbie Stabenow.

A medida prevê que os esforços de oito anos de Obama para estender a cobertura de saúde a dezenas de milhões de americanos permanecerão sob cerco assim que o presidente eleito Donald Trump tomar posse em 20 de janeiro, uma vez que os republicanos, maioria em ambas as casas do Congresso, estão determinados a destruí-lo.

"A revogação republicana vai colocar as companhias de seguros de volta no comando da nossa saúde, retirará a proteção de todos os americanos com seguro de saúde, acabará com o seguro de 30 milhões de americanos e aumentará os preços de medicamentos prescritos para todos", declarou Stabenow.

Os republicanos disseram que a votação no Senado foi o primeiro prego no caixão de uma lei que eles prometeram eliminar. "A aprovação desta resolução inicia o importante processo de revogação e substituição do Affordable Care Act (Obamacare), sobre o qual nunca deixei de dizer que apresentava defeitos desde o seu início", afirmou o senador republicano Thad Cochran após a votação.

"A meta será destravar políticas e regulações que limitam as escolhas, aumentam os gastos e diminuem o acesso à saúde", afirmou. Trump fez da revogação do seguro saúde uma plataforma central de sua campanha para a Casa Branca.

Em sua primeira coletiva de imprensa como presidente eleito, Trump afirmou que o Obamacare será substituído por um programa que será elaborado assim que seu secretário de Saúde assumir. "O Obamacare é um problema dos democratas. Vamos tirar o problema das mãos deles".

Parabenizou

Em mensagem no Twitter, Trump parabenizou o Senado norte-americano pela aprovação da resolução. "Parabéns ao Senado por tomar o primeiro passo para #RevogarObamacare - agora tudo depende da Câmara!", escreveu, usando a hashtag que faz campanha pelo fim do programa de saúde.

Em sua coletiva de imprensa ontem, o presidente eleito afirmou que irá lançar um plano para "quase simultaneamente" derrubar e substituir a lei.

Donald Trump nomeou Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York e assessor de segurança internacional, como seu guru para questões de ciberpirataria após o escândalo provocado pelo ciberataque russo durante a campanha eleitoral americana.

A equipe de transição de Trump acredita que a ciberpirataria é "o crime de maior crescimento nos Estados Unidos".

Trump admitiu na quarta-feira pela primeira vez que a Rússia foi responsável pelo ciberataque aos servidores da campanha da democrata Hillary Clinton, mas relativizou, dizendo que muitos países praticam espionagem.

Otan

O secretário de Defesa designado por Trump, afirmou que o presidente russo Vladimir Putin está tentando acabar com a Otan. "Reconhecemos que ele está tentando destruir a Aliança Atlântica", declarou.

Já o secretário-geral da Otan considerou "inaceitável" a tentativa de manipular uma eleição a partir do exterior, após Trump admitir que a Rússia foi responsável pelo ataque cibernético durante a campanha eleitoral.

A líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen, que se encontrava ontem na Trump Tower, em Nova York, não se reunirá "com qualquer pessoa de nossa equipe", informou a porta-voz de Trump, Hope Hicks.