Segundo a ONU, Síria não quis negociar

00:00 · 15.12.2017

Genebra/Damasco. O mediador da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, lamentou ontem que não houve "verdadeiras negociações" de paz em Genebra, e acusou Damasco de realmente não querer negociar.

"Não vi o governo buscar realmente um diálogo, é lamentável", disse De Mistura em coletiva, após oito rodadas de negociações que qualificou como "ocasião de ouro perdida".

Desde o começo do processo em Genebra em 2016, a delegação do governo sírio sempre rejeitou falar diretamente com os representantes da oposição, apenas aceitando debater através de um mediador. "Não obstante, tivemos discussões bilaterais", detalhou De Mistura.

O responsável da delegação do governo da Síria acusou De Mistura de ter desacreditado o processo, após pedir na véspera ao presidente russo, Vladimir Putin, que convencesse Damasco a convocar eleições.

Questionado sobre as próximas etapas, De Mistura declarou que prevê convocar uma nova sessão de conversas em Genebra, depois de discutir o assunto com o Conselho de Segurança da ONU.

Estado Islâmico

Armas fornecidas aos rebeldes na Síria, especialmente por Estados Unidos e Arábia Saudita, acabaram em poder dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), revelou um relatório da ONG Conflict Armament Research (CAR) divulgado ontem. Esse tipo de ocorrência é usada como argumentação pelo governo sírio para não avançar nas negociações com os grupos opositores.