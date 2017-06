Secretário de Justiça nega conluio com russos

00:00 · 14.06.2017

Gestor tomou decisões que contrariaram o presidente Donald Trump. Secretário chegou a oferecer informalmente sua renúncia nas últimas semanas ( Foto: AFP )

Washington. Em depoimento ao Comitê de Inteligência do Senado, o secretário de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse, ontem, que qualquer acusação de que ele tenha participado de conluio com a Rússia para interferir nas eleições de 2016 é uma "mentira pavorosa e detestável".

"A sugestão de que eu participei de algum conluio, que eu sabia de algum conluio com o governo russo para prejudicar esse país, ao qual eu tenho servido com honra por 35 anos, ou para minar a integridade do nosso processo democrático, é uma mentira pavorosa e detestável", disse o secretário, em seu discurso de abertura, sob juramento.

Antes de enfrentar as perguntas dos senadores, Sessions afirmou que se afastou da investigação do FBI (polícia federal americana, que está sob a sua jurisdição) sobre possíveis conexões entre membros da equipe de Trump e Moscou não por ter feito algo errado, mas porque as regras do Departamento de Justiça não permitiriam.

"Eu me recusei (a fazer parte da investigação) não por ter feito algo errado durante a campanha, mas porque as regras do Departamento de Justiça exigem (...) que seus funcionários não participem de investigação sobre uma campanha eleitoral em que serviram como assessores", disse. No início de março, Sessions anunciou que se afastaria das investigações sobre os contatos da equipe de Trump com a Rússia durante a campanha eleitoral, depois de o "Washington Post" revelar que ele havia se reunido duas vezes com o embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak, em 2016. Os encontros foram confirmados pelo Departamento de Justiça.

Sessions, que vinha evitando audiências no Congresso, aceitou participar da sessão, ontem, após o depoimento de Comey. O depoimento ocorre em um momento delicado entre Trump e um de seus mais importantes aliados dentro do governo.

Funcionários, sob anonimato, informaram que Sessions chegou a oferecer informalmente a Trump sua renúncia nas últimas semanas. As relações entre os dois teriam começado a se deteriorar depois que Sessions anunciou que se afastaria do comando das investigações sobre a Rússia. Outra decisão que contrariou Trump foi a do Departamento de Justiça de indicar Robert Mueller como conselheiro para supervisionar o inquérito.

Sanções

Republicanos e Democratas do Senado chegaram a um acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia, que ainda precisa passar por uma revisão no Congresso, caso Trump decida fazer modificações.

O plano pede pelo reforço das atuais punições e a imposição de novas, relacionadas a violações dos direitos humanos e ao fornecimento de armas para o governo do presidente da Síria, Bashar Assad. Sanções também seriam aplicadas sobre os responsáveis pela atividade hacker em favor do governo russo.