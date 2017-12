Sebastián Piñera vence eleição no Chile

00:00 · 18.12.2017 / atualizado às 08:46

Com 54,57% dos votos válidos, o centro-direitista assumirá seu 2º mandato. Como em 2010, receberá o bastão das mãos de Michelle Bachelet ( Foto: Ag. France Presse )

Santiago. O ex-presidente de centro-direita Sebastián Piñera, 68, venceu o segundo turno da eleição presidencial chilena ontem e assumirá seu segundo mandato em março de 2018.

Como da primeira vez, em 2010, receberá o bastão das mãos de Michelle Bachelet, atual mandatária.

Segundo dados da contagem oficial do Servel (Serviço Eleitoral do Chile), com 98,44% dos votos apurados, Piñera estava à frente, com 54,57% contra 45,43% do centro-esquerdista Alejandro Guillier. Nesse ponto, o resultado já era irreversível.

Às 19h40 locais (mesmo horário em Fortaleza), Guillier discursou admitindo a derrota.

"Agradeço aos que nos apoiaram e chamo a todos a ouvir a voz das urnas para nos reorganizarmos daqui para a frente. Parabéns ao novo presidente do Chile", disse ele. Assim que o resultado foi divulgado, o ruído de buzinas era ouvido nos bairros de classe média e alta de Providencia e Las Condes.

Mais uma vez, as pesquisas se mostraram equivocadas. No primeiro turno, haviam indicado que Piñera teria uma votação muito superior - ele conquistou 36% dos votos. Já para o pleito de ontem, sinalizavam um quadro de empate técnico, com vantagem numérica para o ex-presidente. Quando as primeiras projeções surgiram, foi possível verificar que a vitória se anunciava com uma diferença maior.

Dia de votação

Num domingo de altas temperaturas (por volta dos 30º C ao meio-dia) em Santiago, via-se pouca movimentação nas ruas.

Dados parciais do Servel apontam para uma maior abstenção em relação ao primeiro turno, quando o comparecimento já havia sido baixo (46%).

O primeiro candidato a ir à urna foi Piñera. Depois de oferecer um café da manhã para sua equipe de campanha e para sua família em Las Condes, dirigiu-se ao centro de votação da escola República de Alemanha.

"Quero manifestar minha grande esperança em que, depois desta eleição, apesar das diferenças, alcancemos uma unidade e não nos transformemos em inimigos", disse.

Pouco depois, foi a vez de Guillier, que votou em Antofagasta, por onde é senador, e viajou em seguida a Santiago.

Já Bachelet votou cedo e instou os chilenos a fazer o mesmo (no Chile, votar não é obrigatório). "Minha única mensagem hoje é que as pessoas saiam a votar. Se há algo que nos iguala num dia como hoje, trata-se do voto. Meu chamado é para que todos participem e nos façam ouvir sua opinião".

Durante a votação, houve apenas um incidente que ganhou repercussão. O ex-candidato de extrema-direita e apoiador de Piñera, José Antonio Kast, estava atuando como mesário, até que uma advogada pediu que fosse retirado porque estaria "influenciando nos resultados". Aos gritos de "fora" e "fique", retirou-se do local.

Os representantes da esquerdista Frente Ampla, que ficou em terceiro lugar na eleição (20% dos votos no primeiro turno), reforçou que, qualquer que fosse o vencedor, passaria a fazer oposição no Congresso, com sua bancada aumentada de 3 para 20 deputados.