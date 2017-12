Salvador Nasralla aceita dialogar

00:00 · 20.12.2017 / atualizado às 00:38

Perdedor em eleições polêmicas concordou em falar com adversário, mas para marcar novo pleito ( Foto: AFP )

Tegucigalpa. Salvador Nasralla, perdedor nas polêmicas eleições em Honduras, aceitou ontem o convite ao diálogo do presidente reeleito Juan Orlando Hernández, mas para marcar uma nova votação depois do que considerou uma "grosseira fraude eleitoral".

"Sim, eu quero participar no diálogo para que ele entenda que com quatro anos com ele governando e todo o povo contra há ingovernabilidade", disse durante uma visita a Washington. Hernández convocou a oposição a um diálogo para alcançar um "acordo nacional" orientado a construir "uma nova Honduras", depois de ser declarado ganhador nas eleições presidenciais de 26 de novembro.

Este resultado é questionado por Nasralla, que convocou seus apoiadores a protestar nas ruas.

A violência pós-eleitoral já deixou 14 mortos, segundo a Anistia Internacional, enquanto as autoridades confirmam apenas três óbitos. Nasralla afirma que há 24 mortes, que atribui à "polícia militar criada pelo presidente Hernández".

"O país está metido em uma convulsão porque se chegou a um extremo de pobreza e esse extremo de pobreza é o que faz as pessoas reclamarem", aponta. Nasralla definiu a violenta repressão às manifestações desatadas desde então como própria de uma "ditadura" e denunciou um "roubo monumental" do TSE "controlado" por Hernández. "A cada dia aparecem mais roubos, por isso é que o país todo está na rua", disse.

'Provas'

O candidato da Aliança de Oposição contra a Ditadura apresentou as "provas" ao secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que no mesmo domingo (17) em que o TSE declarou Hernández vencedor propôs celebrar "um novo processo eleitoral" à luz das irregularidades constatadas pela missão de observadores internacionais.