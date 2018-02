Rússia 'ordena' trégua em Ghuta Oriental

00:00 · 27.02.2018

Moscou/Damasco. O presidente russo Vladimir Putin, principal aliado do regime sírio, vai "ordenar" hoje uma trégua humanitária na região rebelde de Ghuta Oriental, na periferia próxima à capital Damasco e ao palácio do ditador Bashar al-Assad. O reduto da oposição sofre com intensos bombardeios há mais de uma semana, chocando o mundo com as imagens de mais de 500 mortos, entre elas mais de uma centena de crianças.

Desde 2015, Putin ajuda Assad a se manter no poder, após os violentos protestos que eclodiram em 2011, na onda de manifestações por democracia no mundo árabe, iniciadas na Tunísia e que contagiaram jovens no Egito e em outros países do Oriente Médio. A chamada "Primavera Árabe" -expressão rejeitada por alguns analistas, pois esse termo considera os levantes populares como algo positivo para a região-, deixou como legado a guerra da Síria, que completa sete anos em março e hoje virou um conflito complexo, dividido em "miniguerras" com as potências disputando posições.

Os massacres nas cidades de Ghuta Oriental são o último capítulo do conflito sírio. A decisão da Rússia de estabelecer um corredor humanitário no reduto de grupos inimigos de Assad foi anunciada dois dis após uma resolução do Conselho de Segurança da ONU determinar um cessar-fogo de 30 dias no país.

Putin garantiu que os combates serão interrompidos de 9h às 14h para a entrada de ajuda e a saída de civis. No primeiro período de trégua, serão retirados de doentes e feridos da região, afirmou o chefe do centro russo na Síria, Yuri Yevtushenko.

Na última semana, o Exército da Síria e seus aliados submeteram Ghouta Oriental a um dos piores bombardeios em sete anos de conflito. Apesar da resolução da ONU, os ataques continuaram ao redor da Síria desde o sábado. Segundo a ONU, ao menos 30 pessoas foram mortas nas últimas 48 horas.

Ataques químicos

"A ONU mobilizou e está pronta para enviar imediatamente comboios humanitários tão logo as condições permitam, bem como realizar centenas de retiradas médicas", afirmou Linda Tom, porta-voz humanitária da ONU em Damasco.

A população criticou a trégua limitada. "No resto do dia eles continuam a nos bombardear como costume. É como uma licença para matar", ironizou o ativista Firas Abdullah, morador de Douma, a grande cidade de Ghouta Oriental.

Mohamad Alloush, chefe de uma das facções rebeldes de Ghouta, afirmou que o Exército sírio e seus aliados lançaram um "ataque terrestre radical" após a resolução da ONU. "Esperamos por ações reais, sérias e práticas". Por outro lado, organizações médicas informaram que diversas pessoas na região sofrem com sintomas consistentes com a exposição com gás cloro.

Foto do grupo Capacetes Brancos, de assistência aos civis atingidos pela guerra, mostrou sete pequenos corpos cobertos por lençóis, depois do ataque em Douma. O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que alegações sobre a realização de ataques químicos tinham por objetivo sabotar a trégua. Várias tréguas foram adotadas na Síria nos sete anos de conflito, quase sempre terminando em fracasso.