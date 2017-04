Rússia detém seis suspeitos de terror

00:00 · 06.04.2017

S.Petersburgo/Moscou. Seis pessoas foram detidas por suspeitas de estarem ligadas ao terrorismo em São Petersburgo, na Rússia, informou ontem o Comitê Investigativo, o órgão de investigação russa.

De acordo com o órgão, os homens presos vieram das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Os investigadores suspeitam que eles sejam recrutadores de homens para se juntar às organizações terroristas na Ásia Central, como o Estado Islâmico, Frente Nusra e outros grupos desde novembro de 2015.

Um homem-bomba detonou explosivos dentro de um trem em alta velocidade na segunda-feira (3), matando 14 pessoas e ferindo cerca de 50.

No entanto, os investigadores ainda não possuem evidência de conexão com o homem-bomba, que foi identificado como Akbarjon Djalilov, de 23 anos, que teria nascido na ex-república soviética e adquirido a nacionalidade russa. O presidente russo, Vladimir Putin, disse às autoridades de segurança regional que o ataque ao metrô destaca que a ameaça de terrorismo não está sendo reduzida. "Vemos que, infelizmente, a situação não está melhorando. Os recentes acontecimentos trágicos em São Petersburgo são a melhor confirmação disso", disse Putin.

Possíveis laços

Embora este ato ainda não tenha sido reivindicado, o Comitê de Investigação indicou examinar os possíveis laços de Akbarjon Djalilov com a organização extremista Estado Islâmico (EI). Esta é a primeira vez que os investigadores mencionam o EI.

"Foi realizada uma busca em seu domicílio", declarou o comitê, sem informar onde se localiza. Segundo o comunicado do Comitê de Investigação, as câmeras de vigilância mostram o rapaz "saindo de sua casa com uma bolsa e uma mochila".