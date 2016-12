Roma estava entre alvos de terrorista

00:00 · 31.12.2016

Roma/Berlim. Roma estava entre os alvos do suposto autor do atentado de Berlim que deixou 12 mortos, Anis Amri, que foi executado em 23 de dezembro em um tiroteio com a polícia em Milão, no norte da Itália.

Segundo veículos de comunicação italianos, o tunisiano, de 24 anos, que tinha cumprido pena de quatro anos na Sicília (sul da Itália) por ter incendiado uma escola em 2011, hesitou durante sua fuga entre adquirir uma passagem de trem para Milão ou para Roma.

"Na estação de Turim, depois de chegar da França, foi filmado em duas ocasiões pelas câmeras de vigilância em frente a máquinas automáticas enquanto pedia informação sobre os trens que estavam prestes a partir para Roma ou Milão", destacou o jornal Il Corriere della Sera. "Isso demonstra que não tinha um plano estabelecido. Optou por um trem regional da Lombrdia e Milão porque a essa hora, passada a meia-noite, não havia trem para a capital", acrescentou o jornal.

Vários jornais asseguram que após chegar a Milão, Amri conheceu um salvadorenho, a quem peguntou "onde poderia pegar um trem ou um ônibus para Roma, Nápoles e o sul ".

A investigação em curso sobre o atentado em Berlim deverá esclarecer se o autor contava com uma rede de apoio para preparar o ataque.