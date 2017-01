Rex Tillerson eleva tom contra potências

00:00 · 12.01.2017

O futuro chefe do Departamento de Estado adotou a linha-dura em sua audiência de confirmação no Congresso norte-americano ( Foto: AGÊNCIA FRANCE PRESSE )

Washington. A Rússia é um "perigo" e Cuba não presta contas por sua "conduta" sobre os direitos humanos, declarou ontem Rex Tillerson, nomeado do presidente eleito para chefiar o Departamento de Estado, que adotou a linha-dura em sua audiência de confirmação no Congresso. No segundo dia de audiências no Senado para avaliar as credenciais do gabinete escolhido por Trump, Tillerson pareceu tentar desmistificar sua história de laços próximos com o presidente russo, Vladimir Putin, e assegurar aos legisladores que manterá uma postura firme perante Moscou.

"Enquanto a Rússia busca respeito e relevância no cenário mundial, suas atividades recentes desrespeitaram os interesses americanos", disse Tillerson a senadores democratas e republicanos em uma abarrotada comissão de Assuntos Externos do Senado. As declarações do ex-presidente da ExxonMobil coincidem com um aumento das tensões com a Rússia pela ingerência de Moscou nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, e - desde a terça-feira (10) - por revelações nos meios, segundo as quais o governo russo teria informações comprometedoras sobre Trump.

Trump destacou abertamente seu interesse em suspender as sanções impostas durante o governo em fim de mandato de Barack Obama e melhorar as relações com a Rússia e Putin, mas Tillerson usou um tom mais duro contra o Kremlin.

"A Rússia representa um risco, mas não é imprevisível na hora de defender seus próprios interesses", disse Tillerson, de 64 anos. "Nossos aliados na Otan têm razão para se alarmar perante uma Rússia fortalecida", acrescentou. Em uma crítica a Obama, acrescentou que o ressurgimento de Moscou aconteceu porque "voltamos atrás em compromissos com aliados e enviamos sinais mistos", antes de prometer que "a liderança americana não só deve ser renovada, mas deve se fazer valer".

O engenheiro, que trabalhou toda a vida na Exxon, onde passou mais de 40 anos, também criticou a China. Disse que Pequim não tem sido um parceiro confiável dos Estados Unidos para pressionar a Coreia do Norte por seu programa nuclear.